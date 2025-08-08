Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

Um sistema que mantém a bancada limpa e livre de água

Quem cozinha sabe o quão incómodo é ter a bancada molhada depois de lavar a loiça. Além de ser pouco prático, a água acumulada pode até danificar os móveis ao longo do tempo. É por isso que este escorredor de loiça com drenagem automática tem feito tanto sucesso: conduz a água diretamente para o lavatório, mantendo a superfície limpa e seca sem esforço. Com 4,6 estrelas, mais de 2.000 avaliações e 300 compras no último mês, está agora disponível por 38€.

Fabricado em aço inoxidável, este modelo da MAJALIS alia funcionalidade e durabilidade. O sistema de drenagem automática com rotação de 360° é o grande destaque, evitando poças de água e ajudando a loiça a secar mais rapidamente. Uma cliente resume: “O sistema de recolha de água está muito bem pensado. Foi o que mais me surpreendeu e realmente faz toda a diferença no dia a dia.”

O design de dois níveis foi concebido para maximizar o espaço disponível, permitindo organizar até 11 pratos, 16 taças, 4 copos, uma tábua de cortar, cerca de 20 talheres e ainda espaço para uma panela ou frigideira. Como destaca um utilizador: “É uma solução excelente para quem quer tirar o máximo partido da bancada. O formato em dois níveis mantém tudo bem organizado e facilmente acessível.”

Além da estrutura principal, o escorredor inclui um tapete de secagem e suportes laterais para utensílios e copos. Os pés têm revestimento antiderrapante, garantindo estabilidade e evitando riscos na superfície. Outra avaliação realça: “Tem de tudo: é bonito, prático, resistente e com excelente capacidade. Os acessórios para copos e para a tábua de cortar são uma vantagem enorme.”

Com montagem simples e intuitiva, este escorredor combina design inteligente com praticidade diária. Seja para cozinhas pequenas ou médias, é uma solução que mantém a bancada limpa e a loiça organizada, poupando tempo e evitando danos causados pela humidade.

