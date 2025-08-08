Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

Um sistema que mantém a bancada limpa e livre de água

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem cozinha sabe o quão incómodo é ter a bancada molhada depois de lavar a loiça. Além de ser pouco prático, a água acumulada pode até danificar os móveis ao longo do tempo. É por isso que este escorredor de loiça com drenagem automática tem feito tanto sucesso: conduz a água diretamente para o lavatório, mantendo a superfície limpa e seca sem esforço. Com 4,6 estrelas, mais de 2.000 avaliações e 300 compras no último mês, está agora disponível por 38€.

Fabricado em aço inoxidável, este modelo da MAJALIS alia funcionalidade e durabilidade. O sistema de drenagem automática com rotação de 360° é o grande destaque, evitando poças de água e ajudando a loiça a secar mais rapidamente. Uma cliente resume: “O sistema de recolha de água está muito bem pensado. Foi o que mais me surpreendeu e realmente faz toda a diferença no dia a dia.”

O design de dois níveis foi concebido para maximizar o espaço disponível, permitindo organizar até 11 pratos, 16 taças, 4 copos, uma tábua de cortar, cerca de 20 talheres e ainda espaço para uma panela ou frigideira. Como destaca um utilizador: “É uma solução excelente para quem quer tirar o máximo partido da bancada. O formato em dois níveis mantém tudo bem organizado e facilmente acessível.”

Além da estrutura principal, o escorredor inclui um tapete de secagem e suportes laterais para utensílios e copos. Os pés têm revestimento antiderrapante, garantindo estabilidade e evitando riscos na superfície. Outra avaliação realça: “Tem de tudo: é bonito, prático, resistente e com excelente capacidade. Os acessórios para copos e para a tábua de cortar são uma vantagem enorme.”

Com montagem simples e intuitiva, este escorredor combina design inteligente com praticidade diária. Seja para cozinhas pequenas ou médias, é uma solução que mantém a bancada limpa e a loiça organizada, poupando tempo e evitando danos causados pela humidade.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Escorredor da loiça Drenagem automatica Amazon

RELACIONADOS

Finalmente! Este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100€

"Nada a invejar ao Dyson". Este secador custa sete vezes menos e tem avaliações impressionantes

“Mantém a maquilhagem impecável, mesmo com calor ou suor”. Toda a gente quer este fixador da L'Oréal Paris

Este lava-loiças compacto de 45 cm cabe em qualquer bancada e deixa tudo a brilhar

Dicas

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Hoje às 16:30

Como usar molas de roupa para manter a casa fresca durante o verão

Hoje às 16:00

A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

Hoje às 15:30

Acabe com as chamadas de spam no telemóvel desta forma

Hoje às 15:00

Esta é a praia portuguesa com a água mais quente do país

Hoje às 14:30

Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

Ontem às 17:00

Aprenda o segredo para a água não transbordar da panela

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Ontem às 10:46

Ex-concorrente de reality show aparece irreconhecível com menos 22 quilos

Hoje às 11:02

De joelho no chão, Moisés Figueira surpreende Sara Sistelo com anel

Hoje às 10:47

Amiga de Afonso Leitão sobre Daniela Santos: «Está apaixonada pelo Afonso»

Hoje às 10:55

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Morango do amor: aprenda a fazer a receita que está a fazer furor na internet

4 ago, 08:00

Só precisa de sujar um tacho para fazer este bolo de chocolate

2 ago, 14:09

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira destaca «coisa rara» que João Monteiro fez durante as férias

Hoje às 14:20

Filho de Kina abre o coração: «Sou gay. A minha mãe defendeu-me contra o meu pai homofóbico»

Hoje às 10:26

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que o filho faz todas as noites antes de dormir: «Que amor!»

Ontem às 09:11

Novas pistas do desaparecimento de jovem de 22 anos: «Foram encontrados bilhetes que levam a crer...»

6 ago, 09:32

Fotos

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

Hoje às 17:11

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Hoje às 17:00

Finalmente! Este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100€

Hoje às 16:47

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Hoje às 16:30