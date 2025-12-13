Este escorredor tem drenagem giratória e elimina as poças de água na cozinha

Este escorredor roda 360° para drenar a água e já ninguém quer outro

Há objetos que parecem discretos mas que mudam completamente a dinâmica de uma casa. Este escorredor de loiça em aço inoxidável é um desses casos. Com uma média de 4,6 estrelas, mais de três mil opiniões positivas e 300 unidades vendidas só no último mês, tornou-se uma referência para quem valoriza eficiência e arrumação.

O destaque absoluto é o sistema de drenagem com rotação de 360° que conduz toda a água para o lavatório de forma automática. Nada de bancadas encharcadas, nada de panos constantemente húmidos. Esta característica faz uma diferença enorme, sobretudo em cozinhas com menos circulação de ar, onde a loiça demora mais tempo a secar naturalmente.

Com dois níveis inteligentes, este escorredor acomoda até 11 pratos, 16 taças, 4 copos, uma tábua, aproximadamente 20 talheres e ainda oferece espaço para uma panela ou frigideira. O design vertical aproveita cada centímetro disponível, mantendo tudo acessível e perfeitamente ventilado.

O pack completo traz tapete de secagem, suportes laterais para copos e utensílios, e pés com proteção antiderrapante que evitam riscos nas superfícies. A instalação é simples, algo que muitos compradores destacam como ponto positivo.

Disponível por 38€, o escorredor MAJALIS tem recebido elogios consistentes. "Sistema de secagem feito à medida. Bastante funcional, super higiénico, e a montagem foi rápida. A qualidade dos materiais é elevada e tudo encaixa perfeitamente", resume um dos comentários mais votados. Outros utilizadores reforçam: "A drenagem de 360° funciona" e "Foi a melhor compra que fiz para a cozinha."

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Escorredor da loiça Drenagem automática Cozinha MAJALIS

