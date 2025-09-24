Diga adeus ao escorredor para a loiça: esta tendência revoluciona a organização da cozinha

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 2min
Escorredor
Escorredor

Se o escorredor ocupa demasiado espaço no seu lava-loiça e dá um ar desarrumado à cozinha, saiba que existe uma alternativa que está a ganhar popularidade.

O mundo das cozinhas está a evoluir — e com ele, os hábitos antigos vão ficando para trás. O tradicional escorredor de loiça, pousado ao lado da torneira e a ocupar espaço no balcão, poderá estar a chegar ao fim. A tendência que vem ganhando destaque é o escorredor de parede, uma solução inteligente, moderna e que liberta espaço sem comprometer a funcionalidade.

Durante décadas, o escorredor de bancada foi considerado um «mal necessário» em quase todas as casas. Mas sejamos sinceros: ocupa grande parte do espaço útil, forma poças de água que danificam as bancadas e dá um ar desarrumado, mesmo quando a cozinha está limpa. Num contexto em que os apartamentos são cada vez mais pequenos e cada centímetro é precioso, faz pouco sentido manter um objeto volumoso ao lado da pia.

É aqui que entra o protagonista do momento: o escorredor de parede. Ao ser colocado na vertical, longe da bancada, este acessório transforma a organização da cozinha. Permite ter mais espaço livre, com bancadas desimpedidas para preparar refeições sem obstáculos; melhor higiene, já que a loiça seca mais rapidamente devido à circulação de ar, prevenindo bactérias e maus odores; design clean, mantendo os pratos arrumados de forma discreta e estilosa; e é adaptável, com modelos modulares que incluem prateleiras e suportes ajustáveis ao tamanho da família e ao estilo da cozinha.

Além disso, muitos destes escorredores possuem sistema de drenagem direta para o lava-loiça ou tabuleiros removíveis, acabando com as poças de água escondidas debaixo do escorredor. O material mais recomendado é o inox, por ser resistente e duradouro, mas existem também opções em plástico de alta qualidade e cores modernas.

Quanto à instalação, pode ser fixa com parafusos ou removível com adesivo forte, ideal para quem vive em casas arrendadas. Este tipo de escorredor é um detalhe que muda a rotina sem esforço: cozinhar torna-se mais prático, a limpeza mais simples e a sensação de espaço na cozinha aumenta imediatamente.

