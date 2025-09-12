A sua esfregona pode estar a contaminar a casa. Saiba como limpá-la

Muitas pessoas acreditam que uma esfregona serve apenas para limpar o chão, mas a verdade é que, se não for higienizada corretamente, ela pode transformar-se numa fonte de bactérias e germes. Descubra como desinfetar a sua esfregona.
Por ser usada com frequência, a esfregona que utiliza para limpar o chão pode, na realidade, espalhar mais bactérias do que eliminar, caso não seja corretamente lavada e desinfetada – algo que muitas pessoas não fazem.
De acordo com o site Excelsior, o ideal é lavar a esfregona com água quente e detergente após cada utilização, de forma a remover qualquer resíduo visível. Uma vez por semana, recomenda-se desinfetá-la com uma solução caseira: numa bacia, misture 1 litro de água quente, meia chávena de vinagre branco e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Deixe a esfregona de molho durante 30 minutos, enxague cuidadosamente e deixe secar ao ar livre.
Se preferir, pode optar pela lixívia: dilua 1 colher de sopa por litro de água, deixe a esfregona de molho durante 10 minutos e enxague bem, tomando cuidado para evitar irritações na pele ou odores fortes. É fundamental que a esfregona seque num local arejado ou ao sol, para prevenir o aparecimento de bolores e maus odores.