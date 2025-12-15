Isto vai fazer com que nunca mais precise de deitar a esfregona fora

Está cansado de substituir a esfregona constantemente? Descubra um método simples e económico que a deixa como nova usando apenas produtos que já tem em casa.

A esfregona é um dos utensílios domésticos que mais acumula sujidade e que precisa de ser substituída com frequência. No entanto, de acordo com o site Xataka Smart Home, existe um método simples e económico para deixá-la como nova, sem gastar dinheiro: basta utilizar produtos que já tem em casa. O processo é rápido e eficaz, recorrendo apenas a uma pastilha para a máquina da loiça, um balde limpo e água a ferver.

O primeiro passo consiste em desmontar a esfregona e colocar a sua cabeça dentro do balde. Depois, adiciona-se a pastilha e verte-se água a ferver até que a cabeça fique completamente coberta. Com a ajuda do cabo, mexe-se ligeiramente a mistura para que o detergente penetre bem entre os fios da esfregona.

Em seguida, deve-se deixar repousar por cerca de 15 minutos. Durante esse tempo, os agentes de limpeza e desinfeção da pastilha vão eliminar toda a sujidade, gordura e bactérias.

Após esse período, enxágue a esfregona para remover quaisquer resíduos e volte a encaixá-la no cabo. O ideal é deixá-la secar de cabeça para baixo, num local ventilado, evitando que retenha humidade. Em poucos minutos, a esfregona estará limpa, sem maus odores e pronta para ser utilizada novamente.