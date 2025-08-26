Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00
Esfregona
Esfregona
Image by freepik

Coloque a esfregona nesta mistura antes de dormir e acorde com uma esfregona quase nova.

Limpar a esfregona pode ser mais fácil do que imagina, e um método simples pode transformar completamente o seu aspeto, como demonstra a influencer espanhola Noelia Pereira. Num vídeo, a especialista em limpezas partilha uma dica prática para devolver à esfregona a aparência de nova, usando apenas três ingredientes acessíveis e ecológicos: água quente, oxigénio ativo e vinagre de limpeza.

O processo é simples e eficaz. Basta mergulhar a cabeça da esfregona na mistura destes ingredientes e deixá-la de molho durante toda a noite. Se utilizar água a ferver, o efeito será ainda mais potente. Este método não só limpa a esfregona em profundidade, como também a desinfeta de forma eficiente, garantindo que estará pronta para as próximas limpezas.

No vídeo, Noelia Pereira destaca que a esfregona utilizada estava suja após apenas uma utilização e não era um utensílio antigo. Por isso, este truque é ideal para quem deseja manter a higiene da esfregona e prolongar a sua durabilidade sem esforço.

Veja o vídeo e descubra como aplicar esta solução prática e sustentável no dia a dia:

