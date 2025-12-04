A sua esfregona pode estar a contaminar a casa com bactérias. Descubra como a higienizar corretamente

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30
Esfregona
Esfregona
Image by freepik

Pode não imaginar, mas a esfregona que usa para limpar o chão pode ser um dos maiores focos de bactérias em casa. Sem a desinfeção adequada, cada utilização pode espalhar ainda mais germes pelo ambiente. Saiba como a higienizar corretamente para evitar riscos para a saúde.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Por ser utilizada com frequência, a esfregona que usa para limpar o chão pode acabar por espalhar bactérias em vez de as remover, caso não seja devidamente lavada e desinfetada – algo que muitos acabam por não fazer.

De acordo com o site Excelsior, depois de cada utilização deve lavar a esfregona com água quente e detergente, de forma a eliminar os resíduos visíveis. Uma vez por semana, recomenda-se a desinfeção com uma solução caseira: numa bacia, junte 1 litro de água quente, meia chávena de vinagre branco e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Deixe a esfregona submersa durante 30 minutos, enxague bem e deixe secar ao ar.

Em alternativa, pode optar por lixívia: dilua 1 colher de sopa por litro de água, mergulhe a esfregona durante 10 minutos e enxague cuidadosamente, prevenindo irritações na pele e odores intensos. A secagem deve ser feita num local arejado ou ao sol, sendo fundamental para evitar o aparecimento de bolores e maus cheiros.

Temas: Esfregona Bactérias

RELACIONADOS

Deixe a esfregona de molho nesta mistura durante a noite. De manhã vai ficar espantado com o resultado

Limpa a casa com a mesma esfregona suja? Aprenda 4 formas eficazes de a higienizar

É muito provável não esteja a limpar estes locais na sua casa de banho

Descubra a forma certa de limpar a sua televisão

Dicas

Verifique a sua fatura de eletricidade: Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

Hoje às 16:30

DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

Hoje às 16:00

Ninguém acreditaria no que esta atriz famosa faz para manter a casa sempre limpa

Hoje às 15:00

Continua a usar lençóis polares no inverno? Saiba qual é o melhor tecido para dormir

Ontem às 17:00

"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel

Ontem às 16:44

Existe um parque temático em Portugal que não pode perder no Natal

Ontem às 16:30

Diga adeus aos borbotos nas camisolas de malha. Faça isto e vão ficar como novas

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

Hoje às 10:42

Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»

Ontem às 10:19

Bárbara Parada anuncia, em direto, separação de Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Hoje às 10:18

Artista estimada em Portugal anuncia fim do relacionamento com o pai dos filhos

Hoje às 10:02

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

Ontem às 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Fora do Estúdio

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Hoje às 16:27

Prestes a subir ao altar, jovem de 23 anos morre. E as suas últimas palavras arrepiam

Hoje às 15:30

Mulher de Almeno Gonçalves quebra silêncio após morte do ator: «Nunca serei viúva»

Hoje às 08:53

Lembra-se de Elsa Raposo? Aos 61 anos, volta a ser falada em todo o país: «Não é uma boa notícia»

Ontem às 14:59

Fotos

Verifique a sua fatura de eletricidade: Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

Hoje às 16:30

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Hoje às 16:27

DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

Hoje às 16:00

«O céu está em festa»: mulher do melhor amigo de Diogo Jota assinala aniversário do jogador com mensagem comovente

Hoje às 15:50