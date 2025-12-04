A sua esfregona pode estar a contaminar a casa com bactérias. Descubra como a higienizar corretamente

Pode não imaginar, mas a esfregona que usa para limpar o chão pode ser um dos maiores focos de bactérias em casa. Sem a desinfeção adequada, cada utilização pode espalhar ainda mais germes pelo ambiente. Saiba como a higienizar corretamente para evitar riscos para a saúde.

Por ser utilizada com frequência, a esfregona que usa para limpar o chão pode acabar por espalhar bactérias em vez de as remover, caso não seja devidamente lavada e desinfetada – algo que muitos acabam por não fazer.

De acordo com o site Excelsior, depois de cada utilização deve lavar a esfregona com água quente e detergente, de forma a eliminar os resíduos visíveis. Uma vez por semana, recomenda-se a desinfeção com uma solução caseira: numa bacia, junte 1 litro de água quente, meia chávena de vinagre branco e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Deixe a esfregona submersa durante 30 minutos, enxague bem e deixe secar ao ar.

Em alternativa, pode optar por lixívia: dilua 1 colher de sopa por litro de água, mergulhe a esfregona durante 10 minutos e enxague cuidadosamente, prevenindo irritações na pele e odores intensos. A secagem deve ser feita num local arejado ou ao sol, sendo fundamental para evitar o aparecimento de bolores e maus cheiros.