Limpa a casa com a mesma esfregona suja? Aprenda 4 formas eficazes de a higienizar

A limpeza da casa começa pelos utensílios. Se a esfregona não estiver limpa, o chão também não estará. Veja como higienizá-la corretamente.

Limpar a esfregona pode parecer uma tarefa menor, mas é, na verdade, bastante importante. Utilizar uma esfregona suja para limpar os pavimentos é não só ineficaz como contribui para a propagação de sujidade e bactérias pelas superfícies da casa. Um erro comum, mas que acontece frequentemente.

Manter a esfregona devidamente limpa contribui para prolongar a sua durabilidade e evita a necessidade de substituí-la com tanta frequência. Além disso, previne maus odores nos locais onde está guardada, como a despensa.

O site britânico «Homes and Gardens» consultou especialistas em limpeza para descobrir a forma mais eficaz de garantir que a esfregona fica realmente limpa. Estas instruções aplicam-se a esfregonas de algodão ou microfibras, sejam do tipo de corda, giratória ou plana. Modelos como esfregonas de esponja ou outras variantes não devem seguir este método.

O primeiro passo é retirar a cabeça da esfregona e prepará-la para a limpeza. Segundo Ken Doty, especialista em limpeza com décadas de experiência e diretor de operações da empresa «Two Maids», o ideal é passar a cabeça da esfregona por água morna para remover os resíduos visíveis. Durante esta etapa, é recomendável usar as mãos para soltar a sujidade. No entanto, não é necessário eliminar toda a sujidade neste momento, já que as fases seguintes irão tratar dos resíduos mais difíceis.

Se a esfregona tiver sido usada recentemente, poderá ser útil deixá-la de molho em água morna com uma solução de limpeza ou vinagre, o que também ajuda a desinfetá-la. Após o tempo de molho, deve-se enxaguar a sujidade solta, conforme descrito anteriormente.

A fase seguinte envolve uma limpeza profunda. Para isso, deve preparar uma solução de água quente com vinagre, uma vez que o vinagre é essencial para desinfetar as fibras da esfregona. Kathy Cohoon, especialista em limpeza e gestora de operações na «Two Maids», recomenda duas chávenas de vinagre por cada balde de água quente. A cabeça da esfregona deve ficar imersa nesta solução durante cerca de 30 minutos.

Depois da imersão, segue-se a etapa de esfregar. Usando uma escova, deve-se esfregar a cabeça da esfregona para remover a sujidade mais resistente. De acordo com Ken Doty, nesta fase, a sujidade deverá sair com facilidade, uma vez que o vinagre já terá feito grande parte do trabalho. Concluída esta fase, deve-se enxaguar novamente com água quente para eliminar qualquer vestígio da solução de limpeza.

Por fim, é crucial garantir que a esfregona seca completamente antes de ser guardada, o que evita a formação de bolor ou míldio e prolonga a vida útil do equipamento.

Com estes passos, a limpeza da cabeça da esfregona torna-se simples e eficaz, assegurando que os pavimentos permanecem verdadeiramente limpos após cada utilização.

Aqui fica o essencial do método de limpeza de esfregona: