Espanha tem a praia mais barata de toda a Europa

Se procura uma praia onde possa desfrutar do mar sem gastar muito, Espanha é o destino ideal. A praia mais barata de toda a Europa está localizada neste país, oferecendo preços acessíveis para que possa aproveitar o sol e a areia sem pesar no seu orçamento.

Com as temperaturas elevadas, é natural pensar na praia. Embora Portugal possua inúmeras praias magníficas, parece que a mais económica da Europa se encontra em Espanha.

A plataforma de reservas Omio elaborou uma lista das praias populares mais baratas da Europa. A análise baseou-se nos preços do aluguer de espreguiçadeiras e de outros produtos, como gelados, cervejas ou cocktails da moda. Foram também consideradas a opinião dos visitantes e as temperaturas.

Este ano, a praia premiada como a mais barata da Europa foi Las Canteras, situada na Gran Canária, em Espanha.

Esta praia paradisíaca, numa das ilhas espanholas, é apontada como o destino ideal não só pelo seu areal extenso e águas límpidas, mas também pelos preços bastante acessíveis.

Segundo o site Elle, o custo de uma espreguiçadeira em Las Canteras é de apenas 3 euros, uma cerveja no bar da praia custa 3,50 euros e um Spritz 6 euros. Contudo, há muito mais nesta praia que justifica uma viagem até Espanha.

O site oficial da ilha apresenta Las Canteras como a melhor praia urbana de Espanha. A explicação está no extenso areal, que permite acolher muitos veraneantes, e numa temperatura média anual de 21 ºC, o que torna o local apelativo durante quase todo o ano.

O mar azul forma uma espécie de baía protegida por rochas vulcânicas, que abrandam o impacto das marés. Isto possibilita que, em maré baixa, se possa caminhar praticamente sobre a água.

Nas imediações, existem vários cafés e restaurantes especializados em peixe fresco, ideais para um final de dia agradável.

No site de Gran Canaria há apenas uma advertência importante: a praia de Las Canteras está em constante transformação, pelo que o seu cenário pode variar bastante, mesmo ao longo de uma mesma semana.

Top 10 das praias mais baratas da Europa

A lista da Omio destaca as dez praias mais económicas da Europa, com duas delas localizadas em Portugal, ambas na região sul do país.

A classificação é a seguinte: