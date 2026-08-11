Esta localidade em Espanha parece saída de Veneza. E ainda tem praia

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Se gosta de Veneza, mas também não dispensa praia, há uma localidade em Espanha que merece entrar no seu radar. O cenário é verdadeiramente deslumbrante.

Se está a planear as próximas férias e procura um destino diferente sem sair da Península Ibérica, há uma localidade espanhola que vale a pena considerar. Chama-se Empuriabrava e é frequentemente conhecida como a "Veneza espanhola". A particularidade é que, além dos canais, conta também com uma extensa praia de areia dourada junto ao Mediterrâneo.

Localizada na Costa Brava, na província de Girona, Empuriabrava é marcada por uma rede de cerca de 25 quilómetros de canais navegáveis, que atravessam uma grande parte da urbanização. Muitas das habitações dispõem de cais privados, permitindo aos proprietários deixar o barco praticamente à porta de casa. É um cenário que facilmente remete para a famosa cidade italiana. Veja onde fica aqui.

No entanto, este destino não se resume aos canais. A praia de Empuriabrava tem mais de um quilómetro de extensão e, durante o verão, é uma das mais procuradas da região. As águas calmas, o areal amplo e o passeio marítimo, onde se encontram restaurantes, cafés e esplanadas, estão entre os seus principais atrativos.

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Também há várias possibilidades para quem prefere atividades ao ar livre. Passeios de barco pelos canais, desportos aquáticos, ciclismo e caminhadas fazem parte da oferta disponível. Nas proximidades fica ainda o Parque Natural dos Aiguamolls de l'Empordà, uma das zonas húmidas mais importantes da Catalunha, onde é possível observar aves e aproveitar o contacto com a natureza.

A marina é outro dos grandes pontos de interesse de Empuriabrava. Considerada uma das maiores marinas residenciais da Europa, recebe embarcações de diferentes dimensões ao longo do ano e ajuda a criar o ambiente descontraído e sofisticado que caracteriza a vila.

Para os portugueses, Empuriabrava pode apresentar-se como uma alternativa às praias mais concorridas do Mediterrâneo, juntando descanso, paisagens diferentes e um ambiente onde o encanto dos canais se cruza com a tranquilidade da Costa Brava. É um daqueles destinos capazes de surpreender quem o visita pela primeira vez e que facilmente permanece na memória.

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Temas: Espanha Veneza Itália Praia Empuriabrava
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