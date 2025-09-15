É por esta razão que deve pensar duas vezes antes de comer espargos

Os espargos são celebrados por seus benefícios à saúde, mas a sua produção esconde um custo ambiental elevado.

Muito se discute sobre o impacto dos alimentos no nosso organismo. Muitos deles são verdadeiras bombas de vitaminas, capazes de fortalecer o corpo, combater doenças e promover uma vida saudável por longos anos. Contudo, o facto de serem benéficos para a nossa saúde não significa que a sua produção seja positiva para o ambiente.

Os alimentos que incluímos na nossa dieta não influenciam apenas a nossa saúde, mas também o planeta, e alguns podem até causar prejuízos significativos ao meio-ambiente. Descubra, na galeria criada pela Stars Insider, alguns dos alimentos cuja produção tem uma pegada ambiental elevada.