É por esta razão que deve pensar duas vezes antes de comer espargos

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:30

Os espargos são celebrados por seus benefícios à saúde, mas a sua produção esconde um custo ambiental elevado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Muito se discute sobre o impacto dos alimentos no nosso organismo. Muitos deles são verdadeiras bombas de vitaminas, capazes de fortalecer o corpo, combater doenças e promover uma vida saudável por longos anos. Contudo, o facto de serem benéficos para a nossa saúde não significa que a sua produção seja positiva para o ambiente.

Os alimentos que incluímos na nossa dieta não influenciam apenas a nossa saúde, mas também o planeta, e alguns podem até causar prejuízos significativos ao meio-ambiente. Descubra, na galeria criada pela Stars Insider, alguns dos alimentos cuja produção tem uma pegada ambiental elevada.

Temas: Espargos

RELACIONADOS

Estes são os principais erros que está a cometer quando coze legumes a vapor

Nunca mais deite fora a água de cozer os legumes. É isto que deve fazer

Tem sobras de legumes no frigorifico? Prepare estas mini quiches

Não gosta de legumes? Esta receita tem um ingrediente que vai mudar isso

Quase toda a gente erra nisto ao cozer batatas

Um dos erros mais comuns. Especialista alerta para o local onde não deve guardar batatas

Dicas

Porquê usar dois aparelhos se esta escova faz tudo em minutos? Cabelo fica seco, liso e com volume

Ontem às 17:45

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono

Ontem às 16:30

Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros

Ontem às 16:00

«Como é que não me lembrei disto antes?»: eis a técnica que poucos conhecem para cortar cebola fininha

Ontem às 15:00

É necessário lavar a carne e o peixe antes de os cozinhar?

12 set, 17:00

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

12 set, 16:00

Esqueça os detergentes caros — esta mistura caseira deixa o fogão como novo

12 set, 14:00
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Ontem às 12:09

Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães

Ontem às 08:54

Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»

Ontem às 11:48

Gonçalo Quinaz expõe ligação com concorrente do «Secret Story 9» e lança alerta: «Sei o que está aqui»

Ontem às 10:00

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Ontem às 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

11 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»

Ontem às 15:18

Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Ontem às 09:33

Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

Ontem às 09:13

Fotos

Porquê usar dois aparelhos se esta escova faz tudo em minutos? Cabelo fica seco, liso e com volume

Ontem às 17:45

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono

Ontem às 16:30

Saiba quando é que Catarina Miranda vai estar no «Dois às 10»

Ontem às 16:19