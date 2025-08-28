Na hora de comprar esparguete, há um detalhe que faz toda a diferença

Há um detalhe muitas vezes ignorado na hora de comprar esparguete que faz toda a diferença na textura e no sabor. Descubra qual é o segredo para não errar.

Afinal, nem todo o esparguete é igual, e escolher o tipo certo pode fazer toda a diferença num prato de massa. A criadora de conteúdos de cozinha @franciscafeiteira partilhou no Instagram um vídeo onde explica a distinção entre dois tipos de esparguete e como isso influencia a textura e o sabor da refeição.

De acordo com a influencer, a massa mais branca e rugosa é produzida em moldes de bronze, conferindo-lhe uma superfície áspera. Este detalhe é crucial na cozinha, pois permite que o molho se agarre melhor, tornando o prato mais cremoso e saboroso.

Por outro lado, as massas mais achatadas e uniformes, fabricadas em moldes industriais, não apresentam a mesma rugosidade. Consequentemente, o molho não adere da mesma forma, escorrendo e acumulando-se no fundo do prato em vez de envolver a massa.