Este é, segundo um especialista em longevidade, o pequeno-almoço mais saudável do mundo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Um investigador dedicado ao estudo dos hábitos alimentares de pessoas que chegam aos 100 anos garante ter identificado aquele que considera ser o pequeno-almoço mais saudável do mundo.

Jornalista, investigador, autor e parceiro da National Geographic, o norte-americano Dan Buettner estuda há duas décadas os hábitos alimentares e o estilo de vida das pessoas com maior longevidade no mundo. Autor de um livro sobre o tema, que se tornou um best-seller do The New York Times, escreve regularmente para o site da CNBC, onde partilha algumas das descobertas acumuladas ao longo dos seus trabalhos.

Capa: Image by senivpetro on Freepik

A publicação mais recente revela qual é o pequeno-almoço mais saudável do mundo, consumido diariamente pelos habitantes de Nicoya, na Costa Rica, uma das chamadas zonas azuis do planeta, regiões conhecidas por terem uma elevada concentração de pessoas que vivem até ou além dos 100 anos.

«Sob um telhado de telhas vermelhas, cerca de uma dezena de pessoas da Cooperativa Nicoya acordam todas as madrugadas às 4h. Acendem o fogo em fornos de lenha feitos em barro, colocam caldeirões de feijão picante a ferver e misturam uma pasta de milho com cinzas de madeira», descreve Dan Buettner.

O investigador detalha que, em seguida, «uma mulher pega num pedaço de pasta do tamanho de uma bola de golfe e coloca em papel vegetal, girando com uma precisão quase mecânica até formar um hambúrguer perfeitamente redondo».

O processo continua com estes hambúrgueres a serem colocados num prato de barro quente, onde se expandem, transformando-se numa panqueca insuflada que, depois, desincha e se converte numa tortilha perfeita.

«Na outra ponta do fogão, outras três pessoas misturam feijão com cebola, pimentão vermelho e ervas locais. O feijão cozinha lentamente durante cerca de uma hora até ficar macio e depois é misturado no arroz», relata.

Segundo Dan Buettner, este pequeno-almoço é considerado ideal por diversas razões:

  • As tortilhas de milho fornecem hidratos de carbono complexos integrais e têm baixo índice glicémico.
  • As cinzas de madeira quebram as paredes celulares do milho, libertando niacina (uma vitamina B que ajuda na reparação do ADN) e aminoácidos, facilitando a absorção pelo corpo.
  • O feijão preto contém antioxidantes semelhantes aos encontrados nos mirtilos. É rico, limpa o cólon, reduz a pressão arterial e regula a insulina, sendo também fonte de folatos, potássio e vitaminas B.
  • A combinação de feijão com arroz gera uma proteína completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais ao corpo humano.

O investigador acrescenta que o café da região é produzido a partir de uma variedade local de grãos, oferecendo um cocktail de antioxidantes e cafeína, que ajuda a estimular o metabolismo.

O chilero, pickles típicos de Nicoya, é preparado com vinagre, cenoura e pimenta, fornecendo probióticos ao pequeno-almoço, complementados pela curcuma, reconhecida pelas suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticancerígenas.

