Recolhe os espelhos do carro? Descubra por que deve parar já

Pode parecer um gesto inofensivo ou até uma forma de proteger o seu carro, mas recolher os espelhos retrovisores pode causar mais prejuízos do que imagina. Neste artigo, explicamos os riscos escondidos por trás deste hábito comum — e por que deve evitá-lo a todo o custo.

Atualmente, muitos automóveis estão equipados com um sistema que recolhe automaticamente os espelhos retrovisores assim que o veículo é desligado e estacionado. Mesmo na ausência deste mecanismo, é comum que os condutores os recolham manualmente para evitar eventuais danos. No entanto, este hábito poderá causar mais prejuízos do que benefícios.

Habitualmente, os espelhos são recolhidos com o intuito de evitar que outros veículos, ao estacionarem nas proximidades, colidam com eles, contribuindo ainda para tornar o automóvel mais compacto. Mas por que motivo não será recomendável recolhê-los ao estacionar?

O site El Motor, do jornal El País, lançou um alerta indicando que recolher os espelhos do automóvel ao estacionar poderá não ser a melhor opção, pois deixa o veículo mais vulnerável.

Segundo o El Motor, os espelhos abertos transmitem aos restantes condutores a perceção de que o carro é mais largo. Desta forma, ao realizarem a manobra para estacionar ao lado, terão mais cuidado e tenderão a deixar uma distância maior entre os veículos. Isto reduz a probabilidade de toques e ajuda a garantir que o espaço necessário para entrar no carro seja preservado.