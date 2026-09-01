É portuguesa e quase ninguém fala dela. Estrangeiros ficaram rendidos a esta cidade portuguesa

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Se pensa que Porto e Lisboa são os únicos destinos portugueses capazes de impressionar os estrangeiros, talvez seja altura de mudar de ideias.

O site espanhol Vanitatis destaca Espinho como uma das melhores cidades para visitar em Portugal durante o outono. A apenas 20 km a sul do Porto, esta cidade apresenta-se como uma alternativa mais tranquila aos grandes centros urbanos, combinando praias deslumbrantes, uma forte tradição piscatória e uma atmosfera acolhedora.

Conhecida pelas suas praias de areia dourada e ondas perfeitas para o surf, Espinho ganha ainda mais atractivo durante o outono. As temperaturas amenas e a menor presença de turistas fazem desta altura uma oportunidade ideal para quem procura relaxar à beira-mar, longe das multidões habituais dos meses de verão.

Mas as praias não são o único motivo para visitar a cidade. Espinho é também conhecida pelo seu mercado semanal, considerado um dos maiores e mais tradicionais de Portugal. Aos domingos, o espaço recebe locais e turistas e disponibiliza uma grande variedade de produtos frescos, artesanato e iguarias regionais, proporcionando uma experiência autêntica da cultura portuguesa.

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Outro dos pontos de interesse da cidade é o seu casino histórico, que oferece entretenimento e uma atmosfera única. Já para os apreciadores de gastronomia, Espinho conta com vários restaurantes onde é possível encontrar pratos tradicionais de peixe e marisco, permitindo provar a cozinha local.

A ligação ao Porto é também simples e rápida, graças às frequentes ligações ferroviárias, que fazem de Espinho uma opção conveniente para uma escapadela de fim de semana.

A conjugação entre beleza natural, cultura rica e hospitalidade acolhedora transforma Espinho num destino imperdível para quem visita o norte de Portugal.

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Temas: Espinho
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