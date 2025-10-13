Por que cortar a ponta da esponja da loiça é tão útil? Descubra aqui

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

A esponja da loiça, apesar de higienizar pratos e panelas, é um dos objetos mais sujos de casa. Mas há formas de aproveitar a esponja velha sem comprometer a higiene.

Quem lava a loiça à mão utiliza sempre uma esponja para remover a sujidade de pratos, panelas e copos. Apesar de ser um utensílio destinado à higiene, é, na verdade, um dos objetos mais sujos que temos em casa. Os especialistas recomendam que sejam substituídas semanalmente.

As esponjas da loiça estão constantemente expostas a sujidade e restos de comida. Mesmo quando são lavadas, acabam por acumular bactérias e germes, que podem contaminar tanto a loiça como outras superfícies.

Muitas pessoas tentam reduzir a presença de bactérias fervendo a esponja ou colocando-a no micro-ondas. No entanto, um estudo citado pelo site Dagens alerta que, embora este método possa reduzir a quantidade de bactérias em até 60%, não é suficiente para esterilizar a esponja.

Se não quiser substituir a esponja todas as semanas, o mínimo recomendado é uma vez por mês. A boa notícia é que não é necessário deitar a esponja velha fora – é possível dar-lhe um novo uso.

O site Dagens sugere algo muito simples: quando a esponja já não deve ser usada na cozinha, pode ser aproveitada noutras áreas da casa. Para evitar confusões, é recomendado cortar os cantos da esponja de forma visível.

Guarde esta esponja longe da cozinha para não a usar acidentalmente na lavagem de pratos e utilize-a para limpar zonas menos críticas, como o caixote do lixo, a sanita ou até as jantes do automóvel. Desta forma, pode aproveitar a esponja ao máximo sem colocar a sua saúde em risco.

Temas: Esponja da loiça

