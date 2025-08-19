Descubra para que serve cada lado da esponja da loiça

Muitas vezes usamos a esponja da loiça sem pensar, mas sabia que cada lado tem uma função específica? Um é ideal para remover a sujidade mais pesada, enquanto o outro cuida das superfícies mais delicadas. Aprenda a aproveitar ao máximo a sua esponja e torne a limpeza mais eficaz.

A maioria das esponjas de cozinha que usamos para lavar a loiça tem dois lados com texturas diferentes. Sabia que cada um foi pensado para funções específicas? Se não, é possível que esteja a usar a esponja de forma incorreta.

No TikTok @fatosdesconhecidos foi explicado para que serve cada lado da esponja, e pode acabar por se surpreender. Afinal, não é recomendado limpar tudo apenas com o lado mais áspero.

De acordo com o vídeo, que já conta com mais de 15 mil gostos, o lado abrasivo – normalmente verde-escuro – é indicado para utensílios muito sujos, como talheres ou grelhas. Já o lado mais macio – geralmente amarelo – é perfeito para copos de vidro, recipientes de plástico e panelas em inox, por ser mais delicado.

Veja o vídeo e descubra se está a usar corretamente a sua esponja da loiça.