Estado oferece apoio de até 1500 euros para comprar bicicleta. Candidaturas estão quase a encerrar

O Estado está a disponibilizar um apoio financeiro de até 1500 euros para ajudar na compra de bicicletas, uma medida que pretende incentivar a mobilidade sustentável. Mas atenção: as candidaturas estão prestes a encerrar, pelo que quem estiver interessado deve avançar rapidamente.

Já foram abertas as candidaturas para o incentivo à aquisição de veículos com emissões reduzidas, anunciado pelo Fundo Ambiental, que dispõe de uma dotação total de 17,6 milhões de euros. As candidaturas encerram a 12 de fevereiro de 2026 ou assim que se esgote o montante disponível para atribuir aos consumidores.

No caso das bicicletas — de carga, com ou sem assistência elétrica, bem como elétricas e convencionais —, o valor do apoio situa-se entre 500 e 1.500 euros. Para motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos, o incentivo pode chegar até 1.500 euros.

Os apoios serão distribuídos da seguinte forma:

Bicicletas de carga , com ou sem assistência elétrica: incentivo de 50% do valor de compra (com IVA) , até 1.500 euros no caso das elétricas ou 1.000 euros para as restantes.

Bicicletas elétricas e convencionais : apoio de 50% do valor de compra (com IVA) , com limite máximo de 750 euros para as elétricas e 500 euros para as convencionais.

Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos: incentivo de 50% do valor de compra (com IVA), até ao máximo de 1.500 euros.

E como funciona com os automóveis?

Os veículos ligeiros elétricos de passageiros podem receber entre 4.000 e 5.000 euros, dependendo do tipo de beneficiário, não podendo o preço do veículo ultrapassar 38.500 euros (incluindo IVA e despesas associadas) ou 55.000 euros para veículos com mais de cinco lugares.

De acordo com o Ministério do Ambiente e da Energia, mantém-se a exigência de que o veículo adquirido seja novo, bem como a obrigatoriedade de “abate de um automóvel a combustível fóssil com mais de 10 anos”.

Também são elegíveis para apoio os carregadores para baterias de veículos elétricos.

Candidate-se aqui.