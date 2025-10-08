Estores brancos por dentro e por fora: é assim que deve limpá-los

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 28min
Estores brancos
Estores brancos

Descubra passo a passo como limpar o interior e o exterior dos seus estores, garantindo que ficam como novos.

Quem limpa a casa sabe bem a quantidade de tarefas que precisam de ser realizadas. Algumas, como limpar a bancada da cozinha ou a loiça da casa de banho, devem ser feitas pelo menos uma vez por semana, enquanto outras podem ser feitas com intervalos mais longos. Depois existem aquelas que sabemos que deveríamos fazer, mas que acabamos sempre por adiar. Os estores e persianas pertencem a este último grupo.

Sejamos sinceros: quando foi a última vez que limpou os estores e persianas da sua casa? À primeira vista, podem não parecer uma prioridade, mas sem uma manutenção regular podem prejudicar a estética da fachada e até acumular bolor e bactérias, que podem ser prejudiciais à saúde.

As persianas e estores devem ser limpos de dois em dois meses ou até de três em três meses. Esta tarefa pode não ser das mais simples, como refere o site El Diário, que explica a melhor forma de limpar esta zona da casa, tanto por dentro como por fora, em apenas alguns minutos.

Como deixar as persianas brancas em minutos

Para uma limpeza profunda das persianas e estores vai precisar de: aspirador, pano de microfibra, sabão suave ou detergente de loiça, escova de cerdas macias ou uma escova de dentes antiga e uma vassoura de cabo longo.

Não é necessário limpar as persianas obrigatoriamente pelo exterior da habitação; pode fazê-lo também do lado de dentro. Comece por abrir a caixa acima da janela, onde se encontra o rolo do estore. Faça-o com cuidado, pois pode ser necessário retirar alguns parafusos.

Baixe a persiana até atingir as lâminas que pretende limpar e comece por usar o aspirador para remover os resíduos maiores. Se não conseguir alcançar com o aspirador, utilize uma escova.

De seguida, limpe as lâminas com um pano. Misture água morna com sabão e mergulhe o pano nessa solução. Esfregue as ripas de cima para baixo, de modo a evitar que resíduos caiam sobre áreas já limpas. Como alternativa, pode usar uma escova de dentes velha em vez do pano.

O passo final consiste em retirar os resíduos de sabão com um pano apenas com água, essencial para garantir a durabilidade das persianas.

Repita o processo em toda a persiana e depois deixe-a fechada para secar. Também pode passar um pano seco para acelerar a secagem.

Não se esqueça de fechar a gaveta da persiana quando terminar.

