Cuidado: estas etiquetas podem estar a enganá-lo na hora das compras

Nem todas as etiquetas amarelas significam descontos reais. Especialistas alertam que muitas promoções são apenas uma estratégia de marketing para atrair clientes, e o que parece uma poupança pode ser, afinal, uma ilusão.

As etiquetas amarelas, que indicam «Promoção» nos supermercados, nem sempre refletem uma verdadeira redução de preço. Há uma razão por trás da escolha desta cor tão chamativa: o amarelo incentiva-te a tomar decisões rápidas e, muitas vezes, leva-te a encher o carrinho sem pensar.

Estudos sugerem que a presença destas etiquetas pode aumentar as compras dos clientes em até 30%, mesmo quando o desconto é pequeno ou inexistente, segundo o Leak.

Os supermercados sabem como influenciar a tua perceção. Alguns truques incluem aumentar o preço original antes da promoção, colocar uma etiqueta vistosa e criar a ilusão de poupança. Em certos casos, o preço com selo amarelo é idêntico ao do dia anterior, tendo mudado apenas a etiqueta.

Além disso, há outras estratégias: embalagens maiores que parecem mais económicas, mas que não compensam, ou a aplicação destas etiquetas em produtos próximos do fim do prazo de validade.

Se queres realmente poupar, ignora as cores. Observa o preço por quilo, litro ou unidade e compara marcas. O impacto psicológico destas etiquetas é forte, mas nem sempre traduz uma poupança real.