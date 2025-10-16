De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Este artigo pode conter links afiliados*

EUREKA NERE10s Robot aspirador e esfregona
EUREKA NERE10s Robot aspirador e esfregona
Foto: Amazon.es

Aspira com força, esfrega o chão e transfere a sujidade para a base, onde fica armazenada durante mais de um mês.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Chegar a casa e encontrar o chão impecável sem ter movido um dedo? O Eureka NER-E10s transformou-se numa das apostas mais inteligentes para quem quer recuperar tempo livre. Este robot aspirador, que acumula quase três mil avaliações e 4,1 estrelas na Amazon, passou de 405 para 203 euros — metade do valor inicial.

Dois em um: limpa e esfrega sem precisar de supervisão

A grande diferença deste modelo está na dupla função. Enquanto aspira com uma força de 4000 Pa — suficiente para apanhar desde pó fino a pelos de animais —, vai esfregando o chão ao mesmo tempo. O resultado é uma limpeza completa, sem ter de passar duas vezes pelo mesmo sítio. E há mais: a base de carregamento guarda a sujidade num depósito de 2 litros, que só precisa de ser esvaziado a cada mês e meio. Nada de sacos, nada de manutenção constante.

Adquira o aspirador aqui

eureka robot aspirador

Aprende a casa e move-se sozinho

Graças aos sensores LiDAR e à tecnologia SLAM, este robot memoriza o espaço, identifica obstáculos e ajusta a rota conforme o tipo de pavimento. Pode ser programado pela aplicação ou activado por voz, através da Alexa ou do Google Assistant. Com três horas de autonomia, cobre áreas grandes numa só sessão e fá-lo de forma silenciosa — ideal para casas com vários quartos ou para quem trabalha a partir de casa.

Metade do preço, o dobro da liberdade

A descida de 405 para 203 euros coloca este robot numa posição interessante para quem quer investir em praticidade sem gastar uma fortuna. Vendido pela Amazon, chega rapidamente, aceita devoluções até 30 dias e garante um pagamento seguro. Para quem valoriza mais tempo livre e menos tarefas domésticas, é uma mudança que se sente todos os dias.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Eureka NER-E10s Aspirador robot Amazon Esfregona Chão

RELACIONADOS

Resultados visíveis em 8 semanas: Esta máquina de depilação está a menos de 100 euros

Quem testou ambos confirma: este aspirador rival da Dyson tem melhor relação qualidade-preço

A camisa clássica da Levi’s com 60% de desconto que está a esgotar rapidamente

Não precisa de gastar 500€ numa Smart TV. Este modelo da Toshiba tem tudo e está 152€

Dicas

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Há 1h e 42min

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Há 1h e 56min

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Há 2h e 15min

Nunca mais deite fora cascas de limão – vai ficar de boca aberta com isto

Há 3h e 27min

Resultados visíveis em 8 semanas: Esta máquina de depilação está a menos de 100 euros

Hoje às 11:21

Este aspirador robot está a menos de 100 euros e não para de somar elogios na Amazon

Hoje às 10:55

Todos falam do sérum hidratante do Lidl. Mas será que funciona? Farmacêutica esclarece

Hoje às 09:00
MAIS

Mais Vistos

Ex-diretor da TVI fala sobre a relação de Cristina Ferreira e João Monteiro: «Esperou até poder investir»

Ontem às 11:40

Telespectador faz pedido insólito a Cláudio Ramos e acaba por ganhar milhares de euros

Hoje às 12:57

Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»

Ontem às 10:13

Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira enfrentou contratempo que afeta milhares de portugueses

Hoje às 08:52

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Ontem às 16:17

Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

Ontem às 15:21

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Ontem às 09:10

Fotos

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Há 1h e 42min

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Há 1h e 52min

O segredo para limpar o carro e deixá-lo a cheirar bem está no armário lá de casa

Há 1h e 56min

Três exercícios recomendados por uma ortopedista para aliviar as dores nas costas

Há 2h e 15min