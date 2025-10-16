De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspira com força, esfrega o chão e transfere a sujidade para a base, onde fica armazenada durante mais de um mês.

Chegar a casa e encontrar o chão impecável sem ter movido um dedo? O Eureka NER-E10s transformou-se numa das apostas mais inteligentes para quem quer recuperar tempo livre. Este robot aspirador, que acumula quase três mil avaliações e 4,1 estrelas na Amazon, passou de 405 para 203 euros — metade do valor inicial.

Dois em um: limpa e esfrega sem precisar de supervisão

A grande diferença deste modelo está na dupla função. Enquanto aspira com uma força de 4000 Pa — suficiente para apanhar desde pó fino a pelos de animais —, vai esfregando o chão ao mesmo tempo. O resultado é uma limpeza completa, sem ter de passar duas vezes pelo mesmo sítio. E há mais: a base de carregamento guarda a sujidade num depósito de 2 litros, que só precisa de ser esvaziado a cada mês e meio. Nada de sacos, nada de manutenção constante.

Adquira o aspirador aqui

Aprende a casa e move-se sozinho

Graças aos sensores LiDAR e à tecnologia SLAM, este robot memoriza o espaço, identifica obstáculos e ajusta a rota conforme o tipo de pavimento. Pode ser programado pela aplicação ou activado por voz, através da Alexa ou do Google Assistant. Com três horas de autonomia, cobre áreas grandes numa só sessão e fá-lo de forma silenciosa — ideal para casas com vários quartos ou para quem trabalha a partir de casa.

Metade do preço, o dobro da liberdade

A descida de 405 para 203 euros coloca este robot numa posição interessante para quem quer investir em praticidade sem gastar uma fortuna. Vendido pela Amazon, chega rapidamente, aceita devoluções até 30 dias e garante um pagamento seguro. Para quem valoriza mais tempo livre e menos tarefas domésticas, é uma mudança que se sente todos os dias.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.