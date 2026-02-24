De 202€ para 121€: o Eureka que lava o chão e seca rápido sem deixar marcas

Este artigo pode conter links afiliados*

Entre gastar uma fortuna num aspirador que lava ou continuar a esfregar o chão à mão, este Eureka que caiu para 121€ oferece o equilíbrio perfeito

Lavar o chão é, para a maioria das pessoas, a parte mais aborrecida da limpeza da casa. A ideia de que é preciso gastar 400 € ou 500 € num aparelho para facilitar esta tarefa é o que afasta muita gente de experimentar estes aspiradores que também lavam. No entanto, o modelo Eureka NEW400, que se encontra por cerca de 122 €, mostra que é possível ter uma ajuda séria sem um investimento excessivo. Para muitos utilizadores, a maior diferença foi o alívio físico, com relatos de quem sentia um "grande esforço ao esfregar o chão da casa" e que agora consegue resultados melhores com muito menos cansaço.

Limpeza que seca rápido

Um dos maiores receios ao escolher um aparelho mais barato é que este deixe o chão demasiado molhado ou com marcas de água. No entanto, este modelo consegue recuperar a grande maioria da água utilizada, o que permite que o piso seque quase de imediato. Quem já o utiliza destaca que "o chão fica impecável e seca rápido, algo que sempre tinha desejado". Além de ser eficaz na limpeza, o aparelho é muito leve e tem a particularidade de quase "andar sozinho". O rolo, ao girar, acaba por puxar o aspirador para a frente, o que faz com que o utilizador apenas tenha de o guiar sem precisar de fazer força. Como refere uma das clientes nas avaliações, "a máquina move-se sozinha e a única coisa que temos de fazer é guiá-la".

Adquira o aspirador aqui

aspirador vertical EUREKA

Manutenção sem complicações

 Depois de terminar a limpeza, também não precisa de se preocupar em lavar o rolo à mão. Basta colocá-lo na base e carregar num botão para que ele inicie um ciclo de lavagem automática. Segundo os relatos de quem já o usa, esta função permite que "a mopa se limpe automaticamente", o que torna a manutenção "muito menos tediosa e mais limpa para o utilizador". O sistema de dois depósitos garante que está sempre a cair água limpa no chão, enquanto a água suja fica guardada à parte, evitando cheiro a humidade.

Detalhes que fazem a diferença

 Para quem valoriza a segurança e o equipamento completo, este aspirador da Eureka inclui algumas funcionalidades inteligentes, como o facto de o dispositivo "parar automaticamente se for deixado em posição vertical" a meio da limpeza. Além disso, a embalagem já traz o necessário para começar logo a utilizar, incluindo uma solução de limpeza e um filtro de substituição. Um conselho importante partilhado por quem já o usa é o cuidado com o detergente: deve evitar-se produtos que façam muita espuma para não danificar o motor, sendo preferível usar a solução específica que acompanha o aparelho.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

