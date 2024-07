Taróloga lança previsão do resultado do jogo Portugal - França

Joana Dias viu nas cartas de que lado está a sorte esta noite

Joana Dias partilhou a previsão do resultado do jogo que acontece hoje entre Portugal e França e que ditará qual a equipa que passa para as meias-finais do Euro 2024.

Segundo Joana Dias, o jogo que acontece hoje às 20h «vai ser um jogo impróprio para cardíacos». A carta «A Estrela» do Tarot afirma que os jogadores devem acreditar na vitória. É muito provável que passemos grande parte do jogo em desvantagem, segundo a carta «Nove de espadas», que se traduz em enredos mentais. Ainda assim, não devemos perder a esperança, pois, segundo a carta «Três de Ouros», que fala em resolução de problemas ao longo do tempo, a probabilidade de passarmos no prolongamento ou nos penáltis é enorme.

Voltando à primeira carta, «A Estrela»: esta apela a superar com esperança todos os desafios da vida e, por isso, dita que temos tudo para sair vencedores.

Recorde-se que a taróloga esteve no «Dois às 10» recentemente a partilhar as previsões dos signos para o mês de julho. Reveja aqui.