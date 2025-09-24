Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Se é jogador do Euromilhões, provavelmente já se perguntou quais números aparecem com mais frequência. Descubra agora quais são os números mais sorteados e aumente o seu conhecimento sobre este jogo da sorte.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Alguma vez pensou nas probabilidades de acertar nos cinco números do Euromilhões, mais as duas estrelinhas? Seria o sonho de qualquer jogador, certo? Infelizmente, as hipóteses são tão reduzidas que se assemelham a chegar a Tóquio pela primeira vez e, entre 37 milhões de habitantes, encontrar um familiar perdido há anos. Em outras palavras: praticamente impossível.

Apesar disso, milhões de portugueses continuam a jogar. Alguns arriscam o que têm, outros até o que não têm, sempre com a esperança de mudar de vida da noite para o dia. É aqui que reside a magia do jogo: a sorte. Um fator imprevisível que transforma números e estatísticas em sonhos e, por vezes, em realidade.

De acordo com uma análise baseada em dados disponíveis no site da Française des Jeux, certos números surgem com mais frequência nos sorteios do Euromilhões, alimentando a esperança de quem sonha com o prémio milionário. Entre os números mais sorteados estão o 19, que apareceu 188 vezes, o 23, com 186 aparições, e o 21, que surgiu 185 vezes.

Embora estes dados não ofereçam qualquer garantia de vitória, podem servir como uma orientação estratégica para quem deseja preencher o boletim com base em tendências históricas. Entre as estrelas, as mais frequentes são a estrela 2, que apareceu 179 vezes, e a estrela 3, registando 183 aparições.

Apesar das estatísticas, é fundamental lembrar que o Euromilhões continua a ser um jogo de pura sorte. Muitos jogadores escolhem números ligados a datas de nascimento, acontecimentos importantes ou simples superstições. Mesmo com estas estratégias, a probabilidade de ganhar mantém-se extremamente baixa.

Existem casos raros de jogadores que conseguiram vencer mais de uma vez, mas são exceções que confirmam a regra. No Euromilhões, o acaso é sempre o verdadeiro protagonista, e não há garantias de sucesso, independentemente dos números escolhidos.

Temas: Euromilhões

RELACIONADOS

A vencedora do Euromilhões que usou a fortuna para comprar um caixão raro

Ganhou o Euromilhões e terá gasto 50 milhões de euros de forma insólita

Euromilionária gasta 51 milhões de euros de forma insólita: saiba tudo sobre o destino da fortuna

O que aconteceu com a fortuna de 50 milhões da euromilionária?

Dicas

Usar o telemóvel no semáforo é permitido por lei? Descubra o que diz a legislação

Hoje às 17:00

Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Hoje às 16:30

Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Hoje às 15:30

Cuidado: estas etiquetas podem estar a enganá-lo na hora das compras

Hoje às 15:00

Bruna Gomes não dispensa este modelador de cabelo (e percebe-se porquê)

Hoje às 14:44

Diga adeus ao escorredor para a loiça: esta tendência revoluciona a organização da cozinha

Hoje às 14:30

Evite cometer estes 5 erros na decoração da sua casa

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Hoje às 12:17

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Hoje às 11:55

Cristina Ferreira confronta Excesso: «Tenho uma pergunta indiscreta para fazer»

Hoje às 10:05

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Hoje às 16:07

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Hoje às 11:31

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Hoje às 09:40

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Fotos

Usar o telemóvel no semáforo é permitido por lei? Descubra o que diz a legislação

Hoje às 17:00

Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Hoje às 16:30

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Hoje às 16:07

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Hoje às 16:00