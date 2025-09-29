Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Outubro chega com muitas novidades astrológicas e, segundo a taróloga Joana Dias, os nativos de Sagitário podem estar prestes a viver um mês de viragem — no trabalho, no amor… e até com sorte no Euromilhões.

Outubro promete muitas surpresas e, segundo a taróloga Joana Dias, há um signo que pode mesmo estar com a sorte do seu lado – e até ter tendência para ganhar no Euromilhões.

Sagitário: mais trabalho… e sorte grande à espreita

Para os nativos de Sagitário, o mês que agora começa será marcado pelo foco no trabalho. “Estão mais para trabalhar do que para amar”, antecipa Joana Dias.

Profissionalmente, é o momento certo para agarrar novas rotinas e até abrir portas para uma oportunidade de emprego. “Façam-se à pista, porque pode começar um novo ciclo a nível laboral, quem sabe até um novo trabalho”, sublinha a taróloga.

Mas as boas notícias não ficam por aqui: a sorte também pode bater à porta dos sagitarianos. “Têm tendência para ganhar nos Euromilhões”, revela Joana Dias, deixando em aberto a possibilidade de uma mudança radical de vida para os nativos deste signo.

Trabalho, novas rotinas e até a sorte no jogo: para Sagitário, outubro pode ser um mês de viragem em várias frentes.