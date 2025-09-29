Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:04

Outubro chega com muitas novidades astrológicas e, segundo a taróloga Joana Dias, os nativos de Sagitário podem estar prestes a viver um mês de viragem — no trabalho, no amor… e até com sorte no Euromilhões.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Outubro promete muitas surpresas e, segundo a taróloga Joana Dias, há um signo que pode mesmo estar com a sorte do seu lado – e até ter tendência para ganhar no Euromilhões.

Sagitário: mais trabalho… e sorte grande à espreita

Para os nativos de Sagitário, o mês que agora começa será marcado pelo foco no trabalho. “Estão mais para trabalhar do que para amar”, antecipa Joana Dias.

Profissionalmente, é o momento certo para agarrar novas rotinas e até abrir portas para uma oportunidade de emprego. “Façam-se à pista, porque pode começar um novo ciclo a nível laboral, quem sabe até um novo trabalho”, sublinha a taróloga.

Mas as boas notícias não ficam por aqui: a sorte também pode bater à porta dos sagitarianos. “Têm tendência para ganhar nos Euromilhões”, revela Joana Dias, deixando em aberto a possibilidade de uma mudança radical de vida para os nativos deste signo.

Trabalho, novas rotinas e até a sorte no jogo: para Sagitário, outubro pode ser um mês de viragem em várias frentes.

Temas: Euromilhões Signos Astros Dois às 10

RELACIONADOS

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Hoje às 14:40

Saiba o que lhe reserva o seu signo no mês de outubro

Hoje às 10:58

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

Hoje às 10:51

Caranguejo, Leão e Virgem: O amor vai marcar o mês de um dos signos

Hoje às 10:48

Carneiro, Touro e Gémeos: Reviravoltas inesperadas podem pôr em risco a segurança financeira de um dos signos

Hoje às 10:45

Horóscopo de setembro: previsões especiais para Capricórnio, Aquário e Peixes

2 set, 10:59

Setembro promete mudanças? Saiba o que Balança, Escorpião e Sagitário podem esperar

2 set, 10:58
MAIS

Mais Vistos

Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»

Hoje às 12:11

Adriano Silva Martins sobre Liliana: «Ela queria que o Zé acabasse com ela»

Hoje às 10:05

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

Hoje às 10:51

Com um ano e quatro meses, Matheus vai ser submetido a amputação da perna direita

Hoje às 11:48

Receitas

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Há 3h e 48min

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 16:30

Dois minutos, dois ingredientes. Aprenda a fazer panquecas sem farinha

27 set, 09:00

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

25 set, 15:19

Fora do Estúdio

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

Hoje às 15:31

Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou

Hoje às 09:14

Cristina Ferreira comove-se após decisão de Zé, noivo de Liliana: «Deve mesmo fazer o que o seu coração diz»

Hoje às 08:52

Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses

26 set, 14:53

Fotos

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Há 3h e 48min

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Hoje às 16:30

Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

Hoje às 16:01

Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

Hoje às 16:00