Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa

  Joana Lopes
  Há 2h e 41min
Albufeira
Albufeira
Imagem de Sushuti por Pixabay

A cidade portuguesa que muitos tentam ignorar entrou nas manchetes internacionais e não pelos melhores motivos. De acordo com diversos meios de comunicação estrangeiros, este município foi apontado como uma das mais feias da Europa, deixando turistas e locais chocados. Mas será que a reputação corresponde à realidade?

Um artigo publicado na secção de viagens do jornal britânico The Telegraph lançou um olhar crítico sobre várias localidades costeiras europeias, destacando tanto as mais bonitas como as mais feias. A análise não poupou críticas a algumas cidades, incluindo um destino português muito procurado por turistas.

No artigo intitulado "As cidades costeiras mais bonitas (e mais feias) da Europa", Albufeira surge como uma das cidades costeiras mais feias do continente. Segundo Mary Lussiana, autora do texto, esta cidade algarvia, que no passado era uma pitoresca aldeia de pescadores, transformou-se num destino de turismo de massas que perdeu grande parte do seu charme. A autora descreve Albufeira como "construída em excesso", referindo que atrai visitantes pelo "infinito número de bares, vida noturna pulsante e alojamentos baratos em blocos de apartamentos feios e modernos que ladeiam a praia". Apesar de mencionar a Praia dos Pescadores, distinguida com bandeira azul, a jornalista alerta que "é melhor olhar para o mar e não para o interior, para não ver os horrores".

Localidade portuguesa entre as mais bonitas

Por outro lado, o mesmo artigo de The Telegraph aponta a Comporta como um dos destinos costeiros mais bonitos da Europa. Situada no Alentejo, esta vila é conhecida como um refúgio de charme, valorizado pela sua tranquilidade e exclusividade. A autora descreve-a como um lugar onde "provavelmente verá mais cegonhas, empoleiradas em campanários e chaminés, do que pessoas na gloriosa extensão costeira".

O texto elogia ainda a preservação das características locais, com edifícios caiados de branco e detalhes em azul, que refletem a identidade alentejana. Apesar da notoriedade crescente, associada a residentes célebres, a vila mantém um ambiente singular, que a autora define como "um deleite mediterrânico que encontra o Atlântico, sofisticado e arejado".

