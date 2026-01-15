Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Um novo parque temático vai abrir portas na Europa e promete tornar-se uma referência no entretenimento familiar. Com um imponente castelo, um hotel integrado e mais de 40 atrações para todas as idades, o complexo pretende rivalizar diretamente com a Disneyland Paris e oferecer experiências únicas a visitantes de todo o continente.

A Europa prepara-se para acolher uma nova mega-atração turística que promete desafiar a Disneyland. Trata-se do Dracula Land, o primeiro e maior parque temático do mundo inspirado no universo dos vampiros, cuja construção está planeada para Bucareste, na Roménia, com abertura prevista já para 2027.

De acordo com o site Independent, o projeto, avaliado em cerca de mil milhões de euros, ocupará uma área de 780 mil metros quadrados e contará com aproximadamente 40 atrações, distribuídas por seis mundos temáticos. Entre estes destacam-se a Transilvânia, com montanhas-russas, aldeias tradicionais e florestas, e o Castelo de Drácula, que recria a lendária residência do vampiro, incluindo ruínas, labirintos, um lago e uma montanha-russa inspirada em morcegos.

O parque terá também zonas como a Londres vitoriana, dedicada à caça de vampiros, e o Porto de Nova Orleães, com atrações inspiradas no Mardi Gras e em lobisomens. Está ainda previsto um espaço familiar, com criaturas sobrenaturais de diferentes culturas.

Para além das atrações, o complexo incluirá três hotéis temáticos, um parque aquático e spa termal, um outlet de luxo, uma pista de corridas e uma arena com capacidade para 22.500 pessoas, preparada para concertos e grandes eventos. O projeto deverá gerar mais de 5.000 postos de trabalho e um impacto económico estimado em 5 mil milhões de euros na próxima década.

Situado a apenas 20 minutos do centro de Bucareste e a 15 minutos do aeroporto internacional, o Dracula Land pretende afirmar-se como um novo marco turístico europeu, combinando entretenimento em grande escala, tecnologia e o imaginário clássico criado por Bram Stoker.