Com 5 euros janta-se neste país europeu pouco turístico que surpreende quem o visita

Pouco explorado pelos turistas, este país europeu esconde verdadeiros tesouros naturais e culturais. Com cidades charmosas, praias secretas e uma culinária de dar água na boca, é possível aproveitar dias inesquecíveis sem estourar o orçamento.

Fora dos roteiros turísticos convencionais e ainda longe das multidões, há um destino que começa agora a ganhar notoriedade entre quem procura viajar de forma económica e conhecer novas culturas.

A Moldávia destaca-se como um dos países mais acessíveis da Europa. Com vinhos de qualidade, refeições típicas por menos de 5 euros e uma cultura rica e surpreendente, este pequeno país do Leste Europeu pode ser o próximo local a incluir na lista de viagens.

Localizada entre a Roménia e a Ucrânia, a Moldávia é, segundo o site Cope, o país menos visitado da Europa. No entanto, quem o descobre regressa impressionado: hospitalidade, paisagens rurais, e experiências autênticas pouco massificadas fazem parte do pacote. Em Chisinau, a capital, é possível alugar um apartamento por 80 euros mensais ou jantar com vinho por pouco mais de 5 euros.

Um dos maiores atrativos do país é o enoturismo. A Moldávia alberga a maior coleção de vinhos do mundo, nas caves subterrâneas de Cricova, onde estão guardadas mais de 1,5 milhões de garrafas. O país é também marcado por uma fusão única de influências romenas, russas e otomanas, que se refletem tanto na arquitetura como na gastronomia.

Embora esteja localizada longe da costa, encontra-se a apenas 40 km do mar Negro, e está a preparar-se para fortalecer a sua oferta turística com uma nova agenda cultural — “Árvore da Vida” — e com iniciativas de turismo sustentável, como a aldeia de Valeni, reconhecida pela Organização Mundial do Turismo.