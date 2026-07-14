Não deixou passar. Ao lado do namorado, Eva Pais responde a comentários de Catarina Miranda

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Eva Pais está a viver uma fase muito feliz ao lado de DJ Gamix e mostrou que as críticas não abalam a relação. Depois das declarações de Catarina Miranda sobre o namoro, a vencedora da "Casa dos Segredos 10" decidiu responder... com muito humor.

Tudo aconteceu depois de Catarina Miranda comentar o relacionamento do casal. «Acho que há um interesse da parte dele para com ela. Este talvez não seja a pessoa certa para a acompanhá-la neste momento na vida dela», afirmou a ex-concorrente.

Eva Pais e DJ Gamix optaram por responder de forma divertida. Nas redes sociais, partilharam um vídeo onde a jovem surge a carregar vários sacos e até uma escada, enquanto o namorado caminha tranquilamente ao seu lado, sem a ajudar.

Para tornar a publicação ainda mais irónica, o casal escolheu precisamente o áudio das declarações de Catarina Miranda como banda sonora do momento.

A brincadeira rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que reagiram com muitas gargalhadas e elogiaram a forma descontraída como Eva Pais e DJ Gamix decidiram responder aos comentários sobre a relação.

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Temas: Eva Pais Catarina Miranda Dois às 10 Secret Story
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