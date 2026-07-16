A família já aprovou. Eva Pais revela o nome carinhoso pelo qual trata o namorado

  • Dois às 10
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Eva Pais e DJ Gamïx estiveram no "Dois às 10", da TVI, onde falaram pela primeira vez sobre a relação. Durante a conversa, a vencedora do "Secret Story 10" revelou que o namorado já conquistou toda a família.

Segundo Eva, tanto a mãe como a irmã receberam Tiago Gameiro de braços abertos e ficaram felizes ao vê-la viver esta nova fase. A irmã da ex-concorrente ainda tentou assistir à atuação do casal no Rock in Rio, embora o trânsito lhe tenha dificultado os planos. «A minha irmã não conseguiu chegar a horas por causa do trânsito, mas depois viu a atuação mais do que uma vez e gostou muito», contou Eva.

A conversa seguiu para um tom mais descontraído quando Cláudio Ramos perguntou como é que o casal se trata no dia a dia. A resposta foi imediata. «Amor», revelou Eva, sorridente.

Questionados sobre o momento em que oficializaram a relação, os dois confirmaram que existiu um pedido de namoro, mas sem grandes cerimónias. «Foi uma questão que a gente discutiu. Acho que joelho no chão é mais casamento», explicou Tiago.

Eva Pais não perdeu a oportunidade para brincar com a situação e deixou uma indireta divertida ao namorado. «Quando for um anel eu quero um joelho no chão», atirou, entre risos.

Entre brincadeiras e declarações de carinho, o casal mostrou-se mais unido do que nunca, numa fase que ambos descrevem como muito feliz

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Temas: Eva Pais Secret Story Dois às 10 DJ Gamix
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