Afinal, como se conheceram? Eva Pais e DJ Gamix revelam como começou o namoro

Eva Pais e DJ Gamïx estiveram esta quinta-feira, 16 de julho, no programa "Dois às 10", da TVI, onde deram a primeira entrevista enquanto casal e revelaram, pela primeira vez, como nasceu a relação.

Tiago Gameiro, nome verdadeiro do DJ, começou por explicar que praticamente não acompanhou o percurso de Eva Pais no "Secret Story 10". «Como trabalho muito com redes sociais, efetivamente apareceu-me um vídeo ou outro e, então, o que eu sabia era muito pouco mesmo», contou.

Apesar disso, acabou por utilizar um momento da vitória de Eva num dos seus espetáculos. «Fiz uma canção relacionada com o "Secret Story". O meu espetáculo é muito interativo e tentei aproveitar esse momento. Correu muito bem e tive um feedback incrível», explicou.

Foi precisamente esse vídeo que aproximou os dois. «Publiquei o vídeo, a Eva seguiu-me e pensei: porque não fazer esse momento também no Rock in Rio?», recordou.

Eva revelou que, inicialmente, a conversa foi apenas profissional, mas confessou que o DJ já lhe tinha despertado a atenção. «Eu já o achei bonito mal o vi no Instagram, mas nunca pensei que estivéssemos aqui hoje», admitiu.

Depois do primeiro encontro para preparar a atuação no Rock in Rio, os dois começaram a falar cada vez mais. «Continuámos a falar de forma profissional, mas começámos a falar dos gatos. Mas a sério mesmo só depois do dia 20», contou a vencedora do "Secret Story 10".

Hoje, o casal vive uma relação assumida e garante que tudo aconteceu de forma completamente natural.