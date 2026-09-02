Após vencer o Secret Story, Eva Pais regressa a paixão antiga: «De volta»

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Eva Pais está de volta a uma das grandes paixões da sua vida. Depois de uma longa pausa, a vencedora do “Secret Story 10” retomou os treinos de atletismo, modalidade que deixou temporariamente de lado para entrar na casa mais vigiada do País.

Meses depois do fim da aventura no reality show da TVI, Eva voltou a calçar as sapatilhas e regressou aos treinos, dando início a uma nova etapa da sua vida.

A participação no “Secret Story 10” marcou profundamente a jovem, não só pela experiência televisiva, mas também pelas mudanças que trouxe à sua vida pessoal. Agora, com o regresso ao atletismo, recupera uma rotina que fazia parte do seu quotidiano antes de entrar no programa.

Durante o período em que esteve na casa, Eva teve de colocar os treinos em pausa para se dedicar por completo ao desafio. A vencedora do reality show deixou, assim, temporariamente para trás uma modalidade que sempre assumiu como uma das suas grandes paixões.

O regresso acontece meses depois de ter conquistado a vitória no “Secret Story 10”. Eva Pais volta agora a apostar no desporto e a recuperar o ritmo de treino, conciliando esta nova fase com todos os desafios que surgiram depois da participação no programa.

 

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Temas: Eva Pais Secret Story Dois às 10
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