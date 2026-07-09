Cada vez mais apaixonada. Nova fotografia de Eva Pais com o namorado está a encantar: «Há lugares bonitos»

  • Dois às 10
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Eva Pais continua a viver uma fase muito feliz na sua vida pessoal e já não esconde o romance com o DJ Gamix. Depois de assumir publicamente a relação, a vencedora da ‘Casa dos Segredos 10’ voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento a dois.

Ao final da tarde desta quarta-feira, Eva publicou uma fotografia ao lado do namorado, captada no Cais de Gaia, um dos locais mais emblemáticos da cidade.

A imagem foi acompanhada por uma legenda curta, mas carregada de significado. «Há lugares bonitos. Depois há quem os torne ainda mais bonitos», escreveu a ex-concorrente da TVI.

Desde que tornou a relação pública, Eva Pais tem partilhado cada vez mais momentos ao lado de Gamix, mostrando-se completamente rendida ao novo amor.

Recorde-se que o casal confirmou o romance recentemente. Um dos momentos mais marcantes aconteceu nas festas do Montijo, quando Eva subiu ao palco durante a atuação do DJ e os dois trocaram vários beijos perante o público, assumindo de vez a relação.

Agora, a vencedora da ‘Casa dos Segredos 10’ volta a mostrar que atravessa uma fase de grande felicidade, deixando os seguidores rendidos à cumplicidade do casal

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Temas: Eva Pais Secret Story Dois às 10 DJ Gamix
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