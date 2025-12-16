É filha de uma das cantoras mais conhecidas em Portugal e já conquistou Cristina Ferreira: «Tu és tão bonita»

A mãe brilha em inúmeros palcos portugueses e a filha parece já seguir as suas pisadas.

O talento parece correr-lhe nas veias, mas Eva Stuart está determinada a construir o seu próprio caminho — e os elogios começam a surgir. A jovem artista, filha da reconhecida cantora Wanda Stuart, tem vindo a conquistar espaço a solo e recebeu recentemente palavras muito especiais de Cristina Ferreira.

Durante a sua passagem pelo “Dois às 10”, a apresentadora da TVI não escondeu a admiração e deixou-lhe um elogio simples, mas marcante: “Tu és tão bonita.”

Eva Stuart tem dado passos firmes no mundo artístico. Já lançou três temas a solo, mostrando uma identidade própria, e tem marcado presença em desfiles de moda, incluindo um recente evento da estilista Fátima Lopes, onde voltou a dar nas vistas.

Apesar de a música ser a sua grande paixão, Eva revelou no programa que está também a apostar na formação académica. Atualmente, frequenta um curso de Design de Comunicação, assumido como um plano B, deixando claro que a música continua a ser o plano A da sua vida.

Inevitavelmente, as comparações com a mãe fazem parte do percurso. Sobre isso, Eva mostrou maturidade e consciência: “Claro que é ótimo ter a minha mãe como referência”, confessou, admitindo, no entanto, que nem sempre é fácil ser ‘filha de’, sobretudo quando se procura afirmar uma identidade própria.

Entre talento, formação e determinação, Eva Stuart prova que o apelido pode abrir portas, mas é o trabalho e a autenticidade que sustentam o caminho. E, ao que tudo indica, este é apenas o começo de uma carreira que promete dar muito que falar.