Eva e Ariana estão longe uma da outra, mas vivem o mesmo “drama”. E não tem nada a ver com Diogo

Ariana está dentro do Secret Story - Desafio Final e Eva a viver a pós vitória, mas as duas estão a viver o mesmo problema.

Dentro da casa do Secret Story - Desafio Final, os caminhos de Ariana Miranda e Eva Pais não se cruzam. Cá fora, porém, há um detalhe inesperado que as une — e está a dar que falar. A atual concorrente do Desafio Final e a vencedora do Secret Story 10 passaram pela mesma situação: o desaparecimento das respetivas contas de Instagram.

No caso de Ariana, tudo aconteceu logo após a entrada no reality. A conta oficial foi desativada, levando a sua equipa a emitir um comunicado a esclarecer que já estão a tentar recuperar o perfil. Enquanto isso, vão utilizando uma página alternativa para manter os fãs atualizados.

Também a conta de Eva Pais desapareceu praticamente ao mesmo tempo. A vencedora, que contava com cerca de 250 mil seguidores, viu a sua presença digital desaparecer de um momento para o outro — deixando os seguidores intrigados.