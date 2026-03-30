"Amo-te daqui até ao carro": o que significa a expressão frequentemente usada por Diogo e Eva nas redes sociais?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Partilhas de Eva e Diogo nas redes sociais atraem atenção com a expressão que o casal utilizava com frequência.

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Nos últimos dias, os nomes de Eva e Diogo têm estado no centro das atenções em Portugal. O casal, que manteve uma relação durante cinco anos, viu o seu namoro chegar ao fim no contexto do reality show "Secret Story 10", depois de Diogo admitir sentir-se atraído por Ariana, também concorrente do programa.

Os acontecimentos dentro da casa geraram um intenso debate entre fãs e telespectadores, que acompanharam cada detalhe da relação do casal. Nas redes sociais, multiplicam-se os registos da relação, desde fotografias e vídeos de momentos de cumplicidade até publicações mais antigas que documentam a intimidade e proximidade entre ambos.

Um dos elementos que mais tem despertado curiosidade é a expressão “Amo-te aqui até ao carro”, frequentemente utilizada por Eva e Diogo nas suas publicações conjuntas. Embora o casal nunca tenha explicado publicamente o significado ou a origem da expressão, especula-se que se trate de uma referência pessoal e simbólica, carregada de intimidade para os envolvidos.

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Enquanto o país acompanha o desfecho desta história no reality show, permanece a questão sobre o verdadeiro significado da expressão que marcou a relação. Uma certeza se mantém: mesmo após a separação, Eva e Diogo continuam a ser protagonistas das conversas nas redes sociais e nos espaços públicos em todo o país.

Veja, na galeria acima, algumas das partilhas onde o casal dirige a expressão ao outro.

Temas: Eva Diogo Secret Story
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