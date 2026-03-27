"Anos de altos e baixos": frase de Eva nas redes sociais já denunciava desgaste na relação com Diogo?

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 38min

A frase enigmática de Eva partilhada nas redes sociais pode denunciar que a relação com Diogo já atravessava um período de desgaste antes do desfecho se tornar público.

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Antes de entrar no "Secret Story 10", Eva e Diogo partilhavam diversos momentos juntos nas redes sociais, mostrando uma relação aparentemente feliz. No Instagram da concorrente, é possível encontrar várias partilhas com o atual ex-namorado, incluindo uma de 2020, que, agora, ganha novo significado.

Nesse registo, Eva partilha um conjunto de imagens dos últimos anos com Diogo e escreve: “Depois de quatro anos com altos e baixos, sorrisos e lágrimas, continuamos apaixonados, felizes, malucos. Amo-te muito".

Com esta partilha, a concorrente evidencia que os últimos quatro anos da relação foram marcados por altos e baixos, dando pistas sobre o que poderá ter contribuído para o desfecho da relação ao quinto ano dentro da casa mais vigiada do país.

Veja, agora, a partilha de Eva:

Temas: Eva Diogo Secret Story 10
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