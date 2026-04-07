Assim era Eva em criança: veja uma foto inédita da concorrente do "Secret Story 10"

Uma imagem nunca antes divulgada revela Eva, concorrente do "Secret Story 10", numa fase totalmente diferente: a infância.

Aos 22 anos, Eva, natural de Ovar, é uma das concorrentes que mais tem chamado a atenção no "Secret Story 10". Desde o início do programa, a jovem destacou-se pela sua presença marcante, conquistando rapidamente a atenção dentro e fora da casa.

Nos últimos dias, tornou-se ainda mais comentada por estar envolvida num triângulo amoroso com Diogo e Ariana. A tensão entre os três tem sido um dos assuntos mais falados, com Diogo dividido entre os sentimentos por Ariana e os laços que ainda mantém com Eva, que continua a mostrar confiança e a protagonizar momentos memoráveis.

Fora do reality show, é nas redes sociais que os fãs podem conhecer melhor a sua vida fora da casa. Numa das partilhas feitas nas redes sociais, Eva mostrou-se em criança.

Veja na galeria acima a foto inédita de Eva em criança, assim como outras imagens da jovem fora da casa.