De menina a mulher: Eva mudou muito nos últimos 6 anos. Veja as fotos

  • Dois às 10
  • Há 2h e 19min

Há 6 anos, Eva parecia outra pessoa. Hoje, a sua presença é inconfundível.

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Aos 22 anos, Eva, natural de Ovar, é uma das concorrentes que mais tem chamado a atenção no "Secret Story 10". Desde o início do programa, mostrou uma presença impossível de ignorar, conquistando rapidamente a atenção dentro e fora da casa. Nas últimas semanas, tornou-se ainda mais falada por ser protagonista de um triângulo amoroso com Diogo e Ariana. A tensão entre os três tem sido um dos assuntos mais comentados, com Diogo dividido entre os sentimentos por Ariana e os laços ainda existentes com Eva, que continua a mostrar confiança e uma presença capaz de marcar qualquer momento.

Fora do reality show, é nas redes sociais que os fãs podem acompanhar a sua evolução. Nas fotografias partilhadas ao longo do tempo, nota-se que há seis anos Eva tinha um aspeto mais jovem. Ao longo dos últimos anos, a sua presença foi-se afirmando, mostrando uma confiança que a torna inconfundível atualmente.

Veja na galeria acima algumas das imagens que revelam a transformação da concorrente e perceba como o seu estilo evoluiu nos últimos anos.

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Temas: Eva Secret Story 10
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