Eva apostou neste vestido em gala do “Secret Story” — mas o preço não é para todas as carteiras

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 34min

Na mais recente gala do “Secret Story 10”, Eva destacou-se com um vestido elegante e o valor está a gerar muita curiosidade.

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Os looks apresentados por Eva nas galas da 10.ª edição do "Secret Story" têm sido, de forma consistente, alvo de elogios por parte dos fãs da concorrente. No penúltimo domingo, essa tendência voltou a repetir-se.

Eva apareceu com um vestido lilás. A peça pertence à RoyalDresS Noivas, uma loja situada em Lousada, no distrito do Porto. A SELFIE contactou o espaço, que revelou que o modelo está disponível para venda por 260,00 euros.

Veja, agora, na galeria acima as imagens do vestido.

Temas: Eva Secret Story 10
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