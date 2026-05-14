Fora do Secret Story, Eva recebe pergunta de Tiago e dá resposta que pode surpreender os fãs

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Eva tem sido convidada a dar entrevistas e desta vez recebeu uma pergunta especial.

Eva Pais participou esta semana na rubrica “Cala-te Boca”, da Mega Hits, e acabou surpreendida com uma pergunta inesperada de Tiago Blela, que durante o “Secret Story 10” admitiu estar interessado na ex-namorada de Diogo Maia. “O que é que ela acha dos vídeos que têm feito de nós os dois de inteligência artificial [IA]?”, quis saber o ex-concorrente e quarto classificado do reality show da TVI.

Perante a questão, Eva Pais confessou que não aprecia este tipo de conteúdos feitos com recurso a inteligência artificial. “As pessoas mandam-me. Eu gosto muito mais de realidade, porquê? Isto antes de entrar na casa, eu disse: ‘Vocês não metam nada com inteligência artificial’. Eu odeio, porque é tudo muito fictício”, começou por afirmar.

Ainda assim, a vencedora do “Secret Story 10” fez questão de esclarecer que não é contra esta tecnologia: “Não sou contra [a IA], eu tive um trabalho da universidade sobre isso, mas gosto mais da realidade”, acrescentou.

Já sobre os rumores de um possível romance com Tiago Blela, alimentados pelos fãs nas redes sociais, Eva colocou os pontos nos is e explicou que os dois praticamente ainda não estiveram juntos desde o final do programa.

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“Há muitas perguntas, nós ainda não estivemos juntos desde a saída, sem ser no parque de estacionamento a fazer festa. Isso não conta. Há de acontecer um dia, com calma. Eu não estou à procura de ninguém nem nada em específico. Se acontecer, aconteceu”, revelou.

Eva Pais admitiu ainda que percebeu o interesse de Tiago dentro da casa, mas garantiu que sempre tentou ser clara em relação aos seus sentimentos.

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