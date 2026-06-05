Limpe a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos com este truque (sem precisar de esfregar)

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Os filtros do exaustor acumulam gordura com facilidade e podem tornar-se difíceis de limpar. Felizmente, existe um método simples que ajuda a remover a sujidade em apenas cinco minutos, sem necessidade de esfregar.

Manter o exaustor limpo é fundamental para assegurar o seu correto funcionamento e contribuir para um ambiente mais saudável na cozinha. A acumulação de gordura nos filtros pode, inclusivamente, aumentar o risco de incêndio, tornando esta tarefa de manutenção particularmente importante.

Contudo, de acordo com o jornal espanhol El Confidencial, há um método simples, rápido e eficaz que promete remover a gordura em apenas cinco minutos, sem ser necessário esfregar.

Como aplicar este método

  • Forre o lava-loiça com papel de alumínio, deixando o lado brilhante voltado para cima;

  • Encha o lava-loiça com água morna;

  • Junte uma chávena de cristais de soda;

  • Coloque os filtros do exaustor dentro da solução;

  • Deixe atuar durante cerca de cinco minutos.

Durante este processo, verifica-se uma reação química entre os cristais de soda e o alumínio, que dissolve a gordura e faz com que esta adira ao papel de alumínio. Assim, quando os filtros são retirados da solução, a gordura desaparece sem necessidade de esfregar.

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Segundo o mesmo artigo, os cristais de soda são amplamente reconhecidos pelas suas propriedades desengordurantes e têm diversas aplicações na limpeza doméstica. Para além de removerem gordura, podem ser utilizados para desentupir canos, eliminar manchas e limpar outros eletrodomésticos, incluindo máquinas de lavar roupa. Acresce ainda o facto de serem biodegradáveis e seguros para o ambiente, o que faz deles uma alternativa mais sustentável aos produtos químicos mais agressivos.

Temas: Exaustor
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