Descubra como limpar o exaustor sem perder horas: “Faço isto há anos e é super eficaz”

O exaustor da cozinha é uma das áreas que mais vezes passa despercebida na limpeza da casa. No entanto, a gordura acumulada nos filtros pode tornar-se perigosa . Embora existam vários truques a circular nas redes sociais, há um método que está a conquistar popularidade em Espanha por exigir muito menos esforço.

A técnica, partilhada pela influencer Ana Tuñón, consiste em colocar ao lume uma panela com água, duas gotas do sumo de meio limão e uma chávena de bicarbonato de sódio. Em seguida, deve retirar os filtros do exaustor e ligar o aparelho na potência máxima. Depois, é só aguardar cerca de uma hora para que a gordura comece a soltar-se e a cair.

Quando toda a gordura se tiver desprendido do exaustor, basta passar um pano com desengordurante em toda a superfície. Assim, o exaustor fica limpo e pronto a ser utilizado novamente para cozinhar e preparar receitas simples e saborosas.

“Faço isto há anos e é super eficaz”, explica a influencer, citada pelo jornal espanhol 20minutos.