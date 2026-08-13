De três em três meses, faça isto ao exaustor. Quase toda a gente se esquece

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Muitos só se lembram do exaustor quando este começa a ficar visivelmente sujo. No entanto, existe um cuidado que deve fazer regularmente, idealmente de três em três meses.

Limpar a bancada, a placa e o forno faz parte da rotina de muitas pessoas, mas existe um eletrodoméstico que é frequentemente esquecido: o exaustor. Este equipamento, que tem como função eliminar o fumo e o vapor durante a confeção dos alimentos, pode, contudo, acumular rapidamente gordura, restos de comida e bactérias quando não é limpo com regularidade.

De acordo com o Daily Express, a ausência de manutenção pode afetar o desempenho do exaustor e reduzir de forma significativa a sua capacidade de ventilar a cozinha.

A gordura acumulada diminui a eficácia do exaustor

Nick Small, especialista em eletrodomésticos, explicou ao jornal britânico que os filtros do exaustor, geralmente situados na parte inferior do aparelho, são responsáveis por reter o fumo e o vapor gerados durante a confeção dos alimentos.

Quando não são limpos regularmente, estes filtros ficam rapidamente cobertos de gordura e sujidade, o que faz com que o aparelho perca eficiência.

Com que frequência deve limpar os filtros?

Segundo Nick Small, a limpeza dos filtros deve ser feita, pelo menos, de três em três meses.

"Certifique-se de que faz esta limpeza cerca de três em três meses, pois os filtros podem estar cheios de gordura e sujidade, tornando o exaustor não só mais sujo, como também menos eficaz", recomenda.

Como limpar os filtros do exaustor

Em muitos modelos, é possível colocar os filtros diretamente na máquina da loiça.

Quando isso não é possível, a solução passa por mergulhá-los em água quente com detergente da loiça durante cerca de 10 minutos.

Keith Ford, especialista da Crystal Oven Cleaning, também citado pelo Daily Express, recomenda este método, uma vez que o detergente da loiça foi desenvolvido especificamente para dissolver gordura e resíduos difíceis.

O especialista aconselha deixar os filtros de molho durante 15 minutos ou mais se apresentarem muita gordura acumulada. Depois de estarem completamente secos, basta voltar a colocá-los no exaustor para recuperar a eficiência do aparelho.