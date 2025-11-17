Acabe com a gordura nos filtros do exaustor em cinco minutos (sem precisar de esfregar)

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Exaustor
Exaustor

Está farto de perder tempo a esfregar os filtros do exaustor? Descubra como deixá-los limpos em poucos minutos — sem esfregar.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Manter o exaustor da cozinha limpo é fundamental para o seu correto funcionamento e para assegurar um ambiente saudável durante a confeção das refeições. A acumulação de gordura pode até aumentar o risco de incêndios. Contudo, a limpeza dos filtros, que vão acumulando gordura ao longo do tempo, é uma tarefa frequentemente negligenciada.

Quando a gordura está impregnada, a sua remoção torna-se mais difícil. No entanto, segundo o jornal espanhol El Confidencial, existe um método simples, rápido e eficaz que resolve este problema em apenas cinco minutos, sem necessidade de esfregar.

Este método combina o uso de papel de alumínio e cristais de soda para eliminar até a gordura mais resistente. Para começar, forre o lava-loiça com papel de alumínio, certificando-se de que o lado brilhante fica virado para cima. Em seguida, encha o lava-loiça com água morna e adicione uma chávena de cristais de soda. Depois, mergulhe os filtros do exaustor nesta solução durante cinco minutos.

Durante este processo, ocorre uma reação química entre os cristais de soda e o alumínio, que dissolve a gordura e faz com que esta adira ao papel. Quando os filtros são retirados da solução, a gordura desaparece sem necessidade de esfregar.

De acordo com o mesmo artigo, os cristais de soda são reconhecidos pelas suas propriedades desengordurantes e são amplamente utilizados na limpeza doméstica. Além de remover gordura, podem ser usados para desentupir canos, eliminar manchas ou limpar outros eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa. Além disso, são biodegradáveis e seguros para o meio ambiente, constituindo uma alternativa sustentável aos produtos químicos mais agressivos.

Temas: Exaustor

RELACIONADOS

Estes são os 6 locais da cozinha onde não deve usar a air fryer

Dicas

Supermercado com preços nunca antes vistos abre em Portugal

Há 3h e 30min

6 formas de deixar a sua casa a cheirar a Natal

Hoje às 16:30

Acabe com o cheiro a alho nas mãos. Basta fazer isto

Hoje às 16:00

Quase ninguém conhece, mas Portugal tem uma aldeia de Natal que nos transporta ao Polo Norte

Hoje às 14:30

Peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros? Corra para esta loja em Lisboa

Ontem às 09:00

Trocas e devoluções: o que ainda não lhe contaram sobre os seus direitos

14 nov, 17:00

Quando é que Lisboa se ilumina para o Natal? Já há resposta

14 nov, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»

Hoje às 11:46

Ana Cristina confessa qual foi a maior surpresa depois de sair da casa: «Eu ainda estou chocada»

Hoje às 11:45

Gonçalo Quinaz sobre concorrente do «Secret Story 9»: «É a pessoa que eu quero que saia»

Hoje às 10:17

Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa

Hoje às 11:53

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

13 nov, 16:00

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

Hoje às 13:00

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

13 nov, 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Fotos

Supermercado com preços nunca antes vistos abre em Portugal

Há 3h e 30min

6 formas de deixar a sua casa a cheirar a Natal

Hoje às 16:30

Acabe com o cheiro a alho nas mãos. Basta fazer isto

Hoje às 16:00

Acabe com a gordura nos filtros do exaustor em cinco minutos (sem precisar de esfregar)

Hoje às 15:00