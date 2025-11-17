Acabe com a gordura nos filtros do exaustor em cinco minutos (sem precisar de esfregar)

Está farto de perder tempo a esfregar os filtros do exaustor? Descubra como deixá-los limpos em poucos minutos — sem esfregar.

Manter o exaustor da cozinha limpo é fundamental para o seu correto funcionamento e para assegurar um ambiente saudável durante a confeção das refeições. A acumulação de gordura pode até aumentar o risco de incêndios. Contudo, a limpeza dos filtros, que vão acumulando gordura ao longo do tempo, é uma tarefa frequentemente negligenciada.

Quando a gordura está impregnada, a sua remoção torna-se mais difícil. No entanto, segundo o jornal espanhol El Confidencial, existe um método simples, rápido e eficaz que resolve este problema em apenas cinco minutos, sem necessidade de esfregar.

Este método combina o uso de papel de alumínio e cristais de soda para eliminar até a gordura mais resistente. Para começar, forre o lava-loiça com papel de alumínio, certificando-se de que o lado brilhante fica virado para cima. Em seguida, encha o lava-loiça com água morna e adicione uma chávena de cristais de soda. Depois, mergulhe os filtros do exaustor nesta solução durante cinco minutos.

Durante este processo, ocorre uma reação química entre os cristais de soda e o alumínio, que dissolve a gordura e faz com que esta adira ao papel. Quando os filtros são retirados da solução, a gordura desaparece sem necessidade de esfregar.

De acordo com o mesmo artigo, os cristais de soda são reconhecidos pelas suas propriedades desengordurantes e são amplamente utilizados na limpeza doméstica. Além de remover gordura, podem ser usados para desentupir canos, eliminar manchas ou limpar outros eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa. Além disso, são biodegradáveis e seguros para o meio ambiente, constituindo uma alternativa sustentável aos produtos químicos mais agressivos.