Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos

A acumulação de gordura nos filtros do exaustor da cozinha pode comprometer o seu funcionamento e aumentar riscos de incêndio, sendo uma tarefa de limpeza frequentemente esquecida. Existe, contudo, um método rápido e eficaz que permite remover a gordura de forma simples, sem necessidade de esfregar.

Manter o exaustor da cozinha limpo é fundamental para o seu correto funcionamento e para assegurar um ambiente saudável durante a confeção das refeições. A acumulação de gordura pode até aumentar o risco de incêndios. Contudo, a limpeza dos filtros, que vão acumulando gordura ao longo do tempo, é uma tarefa frequentemente negligenciada.

Quando a gordura está impregnada, a sua remoção torna-se mais difícil. No entanto, segundo o jornal espanhol El Confidencial, existe um método simples, rápido e eficaz que resolve este problema em apenas cinco minutos, sem necessidade de esfregar.

Este método, que combina o uso de papel de alumínio e cristais de soda, permite eliminar até a gordura mais resistente. A técnica é fácil de executar e exige poucos materiais:

Forrar o lava-loiça com papel de alumínio, com o lado brilhante virado para cima;

Encher o lava-loiça com água morna e adicionar uma chávena de cristais de soda;

Mergulhar os filtros na solução durante cinco minutos.

Durante este processo, ocorre uma reação química entre os cristais de soda e o alumínio, que dissolve a gordura e faz com que esta adira ao papel. Quando os filtros são retirados da solução, a gordura desaparece sem necessidade de esfregar.

De acordo com o mesmo artigo, os cristais de soda são reconhecidos pelas suas propriedades desengordurantes e são amplamente utilizados na limpeza doméstica. Além de remover gordura, podem ser usados para desentupir canos, eliminar manchas ou limpar outros eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa. Além disso, são biodegradáveis e seguros para o meio ambiente, constituindo uma alternativa sustentável aos produtos químicos mais agressivos.