Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00
Exaustor
Exaustor

A acumulação de gordura nos filtros do exaustor da cozinha pode comprometer o seu funcionamento e aumentar riscos de incêndio, sendo uma tarefa de limpeza frequentemente esquecida. Existe, contudo, um método rápido e eficaz que permite remover a gordura de forma simples, sem necessidade de esfregar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Manter o exaustor da cozinha limpo é fundamental para o seu correto funcionamento e para assegurar um ambiente saudável durante a confeção das refeições. A acumulação de gordura pode até aumentar o risco de incêndios. Contudo, a limpeza dos filtros, que vão acumulando gordura ao longo do tempo, é uma tarefa frequentemente negligenciada.

Quando a gordura está impregnada, a sua remoção torna-se mais difícil. No entanto, segundo o jornal espanhol El Confidencial, existe um método simples, rápido e eficaz que resolve este problema em apenas cinco minutos, sem necessidade de esfregar.

Este método, que combina o uso de papel de alumínio e cristais de soda, permite eliminar até a gordura mais resistente. A técnica é fácil de executar e exige poucos materiais:

  • Forrar o lava-loiça com papel de alumínio, com o lado brilhante virado para cima;

  • Encher o lava-loiça com água morna e adicionar uma chávena de cristais de soda;

  • Mergulhar os filtros na solução durante cinco minutos.

Durante este processo, ocorre uma reação química entre os cristais de soda e o alumínio, que dissolve a gordura e faz com que esta adira ao papel. Quando os filtros são retirados da solução, a gordura desaparece sem necessidade de esfregar.

De acordo com o mesmo artigo, os cristais de soda são reconhecidos pelas suas propriedades desengordurantes e são amplamente utilizados na limpeza doméstica. Além de remover gordura, podem ser usados para desentupir canos, eliminar manchas ou limpar outros eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa. Além disso, são biodegradáveis e seguros para o meio ambiente, constituindo uma alternativa sustentável aos produtos químicos mais agressivos.

Temas: Exaustor

RELACIONADOS

Não guarde estas 8 coisas na cozinha

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

Diga adeus ao escorredor para a loiça: esta tendência revoluciona a organização da cozinha

A maioria de nós não limpa estes pontos da cozinha há meses — e acumulam muita sujidade

Estes são os 6 locais da cozinha onde não deve usar a air fryer

Dicas

Rugas ou inchaço nos olhos? Este corretor veio mudar tudo (e atua em 15 muintos)

17 out, 22:22

A era do papel tem os dias contados. Agora, a tendência é outra

17 out, 16:00

Tendências de outono: descubra as cores que vão marcar a estação (há um regresso inesperado)

17 out, 15:30

Porque é que tanta gente está a mergulhar papel higiénico em vinagre?

17 out, 15:00

Apostamos que nem sonhava com estas 6 utilidades da sua máquina de secar

17 out, 14:30

15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

16 out, 15:45

De 405 para 203 euros: o aspirador robot que até esfregona tem

16 out, 15:35
MAIS

Mais Vistos

Vimo-lo no «Dois às 10» em fevereiro. Hoje, anunciamos a sua morte

25 jun, 11:47

Menina de 14 anos desaparecida há 1 mês foi encontrada na Amadora. Diz ter sido violada por 8 homens

17 out, 12:24

Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se: «Fico de consciência tranquila»

17 out, 11:51

Telespectador faz pedido insólito a Cláudio Ramos e acaba por ganhar milhares de euros

16 out, 12:57

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

Hoje às 11:20

Segundo taróloga, esta folha que cresce nas árvores em Portugal atrai riqueza e sucesso

Hoje às 10:12

Investigação aponta que o dono da Mango poderá ter sido assassinado. O filho é o principal suspeito

Ontem às 09:00

Em dia de aniversário, Zé, ex-noivo de Liliana, partilha foto inédita: «Bons tempos»

17 out, 15:46

Fotos

20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

Há 3h e 57min

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

Hoje às 11:20

Segundo taróloga, esta folha que cresce nas árvores em Portugal atrai riqueza e sucesso

Hoje às 10:12

Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos

Hoje às 09:00