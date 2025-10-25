Nunca mais limpámos o exaustor sem ser a vapor. Demora minutos e fica como novo

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 6min
Exaustor
Exaustor

Acabar com a gordura do exaustor nunca foi tão fácil. Descubra a técnica de limpeza a vapor que o deixa como novo em minutos.

Manter a cozinha limpa é essencial para a saúde e o bem-estar de todos, mas há um equipamento que muitas vezes é negligenciado na rotina de limpeza: o exaustor doméstico. Esse aparelho desempenha um papel fundamental ao eliminar vapores e odores durante o preparo dos alimentos. No entanto, com o tempo, acumula gordura e resíduos que, se não forem removidos, podem comprometer sua eficiência e até representar um risco de incêndio. Além disso, um exaustor sujo libera odores desagradáveis, dificulta a ventilação e prejudica a qualidade do ar na cozinha.

O limão é um aliado poderoso na limpeza, graças às suas propriedades desengordurantes e ao aroma fresco, que ajuda a eliminar cheiros indesejados. Para limpar o exaustor a vapor, aqueça água com rodelas de limão em um tacho por cerca de 10 minutos. O vapor ajudará a amolecer a gordura acumulada, permitindo que você remova os resíduos com um pano úmido de forma prática e eficiente.

O interior do exaustor, onde a gordura se acumula muitas vezes de forma invisível, exige uma limpeza mais profunda. Para isso, é possível preparar um desengordurante caseiro altamente eficaz, evitando o uso de produtos químicos agressivos. Misture água quente, vinagre, bicarbonato de sódio e detergente, e aplique a solução em todas as superfícies internas com uma esponja ou pano. Deixe agir por alguns minutos e, em seguida, remova os resíduos com um pano úmido.

 

