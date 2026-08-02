Nem detergente nem lixívia: o truque que elimina a gordura do exaustor sem esforço

Poucos portugueses conhecem, mas este paraíso de águas cristalinas está a 1h30 de distância

Limpar o exaustor é uma daquelas tarefas que quase toda a gente adia. No entanto, a gordura acumulada nos filtros não só reduz a eficácia do aparelho, como também pode aumentar o risco de incêndio na cozinha.

A boa notícia é que existe um truque simples que promete deixar os filtros como novos em apenas cinco minutos — e sem precisar de esfregar. Segundo o jornal espanhol El Confidencial, basta recorrer a dois ingredientes pouco habituais: papel de alumínio e cristais de soda.

O processo é bastante simples. Comece por forrar o lava-loiça com papel de alumínio, com a face brilhante voltada para cima. De seguida, encha-o com água morna e junte uma chávena de cristais de soda. Depois, mergulhe os filtros do exaustor na solução durante cerca de cinco minutos.

Durante esse tempo, ocorre uma reação química entre os cristais de soda e o papel de alumínio que ajuda a soltar a gordura mais entranhada. Quando retirar os filtros, a sujidade terá desaparecido quase por completo, sem necessidade de esfregar.

Além de serem conhecidos pelo seu poder desengordurante, os cristais de soda têm várias outras utilizações na limpeza da casa. Podem ajudar a desentupir canos, remover manchas difíceis e limpar eletrodomésticos, como a máquina da roupa. Por serem biodegradáveis, são também uma alternativa mais sustentável aos produtos de limpeza tradicionais.