Esqueça a lixívia e o vinagre. Já não limpamos os filtros do exaustor de outra forma desde que descobrimos isto

A limpeza dos filtros do exaustor não tem de passar pela lixívia ou pelo vinagre. Há um método simples e eficaz que remove a gordura acumulada e facilita esta tarefa doméstica.
A limpeza frequente dos filtros do exaustor da cozinha é fundamental para evitar o acúmulo de gordura, que com o tempo se torna mais difícil de remover. O site espanhol 20 minutos destacou recentemente um truque especialmente eficaz — e quase sem esforço — que está a conquistar quem valoriza a limpeza doméstica.
De acordo com o artigo, uma das maneiras mais simples e eficientes de limpar o exaustor é usar vapor para soltar a gordura incrustada. A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos Ana Tuñón, que possui uma grande comunidade no Instagram, onde divulga rotinas de organização e truques de limpeza da casa.
O método recomendado é bastante acessível: basta encher uma panela com água, adicionar duas gotas de sumo de meio limão e uma chávena de bicarbonato de sódio. Depois, retira-se os filtros do exaustor e liga-se o aparelho na potência máxima. O vapor gerado ajuda a soltar a gordura acumulada nas superfícies. Após aproximadamente uma hora, basta passar um pano com desengordurante por toda a área para concluir a limpeza, deixando a campânula visivelmente limpa e pronta a usar.
Segundo a mesma fonte, este truque tem sido testado e aprovado por várias pessoas que confirmam a sua eficácia. Uma utilizadora afirmou aplicar esta técnica há anos, enquanto outra mencionou substituir o limão por vinagre, obtendo resultados igualmente satisfatórios, refere o site.
Além deste método para o exaustor, o artigo destaca também a utilidade do bicarbonato de sódio noutros contextos domésticos, como na limpeza da bandeja do forno. A recomendação é remover os resíduos de comida, cobrir a superfície com uma camada de bicarbonato e vinagre branco e deixar atuar durante a noite. No dia seguinte, basta lavar com água para eliminar toda a sujidade acumulada.