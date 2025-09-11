Depois dos 50 anos, estes são os exercícios mais eficazes para emagrecer

Chegar aos 50 anos não significa que perder peso ou tonificar músculos se torne impossível. Pelo contrário: com os exercícios certos, é possível manter o corpo definido. Descubra quais são os treinos mais eficazes para esta fase da vida e comece a ver resultados reais.

À medida que envelhecemos, perder peso e fortalecer os músculos torna-se mais difícil, sobretudo após os 50 anos, quando a gordura tende a acumular-se na região abdominal. O metabolismo desacelera, tornando a queima de calorias mais lenta, e, se a alimentação e a prática de exercícios não forem adequadas, o ganho de peso torna-se inevitável. A gordura abdominal não afeta apenas a estética; pode ser subcutânea, visível sob a pele, ou visceral, acumulando-se à volta de órgãos internos como fígado, pâncreas e rins, aumentando o risco de doenças cardiovasculares.

Existem, contudo, exercícios específicos que podem ajudar a combater este tipo de gordura. A revista francesa Au Feminin reuniu alguns dos exercícios mais eficazes para esta fase de vida.

O Pallof Press é um exercício que fortalece os músculos profundos do abdómen e melhora a resistência. Para realizá-lo, utiliza-se um elástico preso a um suporte, mantido à altura do peito. A partir daí, o tronco gira apenas com a força dos abdominais, mantendo os pés firmemente ancorados no chão. Este movimento ajuda a estabilizar o core e a reduzir a gordura abdominal de forma eficaz.

O levantamento de pesos com halteres é ideal para tonificar a zona abdominal e fortalecer o tronco. O praticante deita-se de costas num banco, segura os halteres atrás da cabeça e, com os braços estendidos, leva o peso acima do peito, sem curvar as costas. Este exercício trabalha os músculos de forma intensa, promovendo um abdómen mais firme e resistente.

O exercício kettlebell swings é excelente para ativar todo o corpo, incluindo os abdominais, e aumentar o metabolismo. Segura-se o kettlebell com ambas as mãos e, com as costas direitas e joelhos ligeiramente flexionados, realiza-se o movimento de balanço, levando o peso para a frente e para trás. Além de tonificar, este movimento ajuda a queimar calorias de forma eficiente.

O kettlebell windmill foca nos músculos laterais do abdómen, promovendo força e flexibilidade. Mantendo o kettlebell com uma mão acima da cabeça, o praticante inclina-se lateralmente, enquanto o braço oposto aponta em direção ao chão e o olhar permanece fixo no peso. Este exercício fortalece o core e melhora a postura.

Além destes exercícios, o boxe é uma das melhores atividades para perder gordura abdominal, segundo Ambre Ben Daoud, treinadora desportiva. «O boxe é uma excelente atividade para perder gordura abdominal e favorecer a perda de gordura no geral», afirmou à Au Feminin. Trata-se de uma atividade intensa a nível cardiovascular, ideal para queimar calorias, com cada sessão capaz de consumir entre 400 e 800 calorias, dependendo da intensidade e duração. Para resultados visíveis, recomenda-se praticar duas vezes por semana.